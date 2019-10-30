美參議院通過台北法案 促強化台灣與全球關係

美國聯邦參議院今天一致同意通過「台北法案 」，要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與。（中央社資料照）

2019-10-30 11:47:30

〔中央社〕美國聯邦參議院今天一致同意通過「台北法案 」，要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與。

參議院外交委員會於9月25日通過「台北法案」（TAIPEI Act）。共和黨籍參議員凱西迪（Bill Cassidy）今天傍晚在參議院院會代理多數黨領袖總結今天院會時，提請院會同意以「一致同意」（unanimous consent）方式通過台北法案，並獲代議長裁決通過。

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眾議院外委會預計明天針對眾院版本的「台北法案」進行表決。眾院外委會明天表決通過後，法案將送眾院院會表決。眾院院會通過後，將透過參眾兩院協商最後共同版本，再經參眾兩院各自通過後，即可送白宮由美國總統川普簽署後生效成為法律。

參議院版本的「台北法案」目的在表達美國支持台灣維繫全球邦交。法案指出，自總統蔡英文2016年當選以來，中國增強對台灣施壓。台灣與美國、澳洲、印度、日本及其他國家的非官方關係，在強化台灣經濟及維持其國際空間上具重大利益。

法案也指出，美國政策為支持台灣與美國密切的經濟、政治與安全關係，美國總統應常態性提供符合台灣需求的防禦物資，以因應來自中國現在及未來可能的威脅，包括支持台灣發展與整合具機動性、耐存活性，且具成本效益的不對稱戰力。

法案指出，依據「台灣旅行法」鼓勵美國高階官員訪台。

此外，國會意見指出，美國政府應支持台灣強化與印太地區及全世界各國的正式外交關係及非正式夥伴關係；對於顯著強化、增進或升級與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該國的經濟、安全及外交交往。

而對於嚴重損害與台灣關係的國家，國會意見指出，應研議以適當及符合美國利益的方式，降低美國與該等國家的經濟、安全及外交交往。

法案也要求美國政策應以適當方式支持台灣在所有不以國家為會員資格且美國已參與的國際組織具有會員身分；台灣在其他適當國際組織取得觀察員身分。

法案建議，美國總統或總統代表在包括領袖峰會及「美中全面經濟對話」等任何美國與中國的相關雙邊互動場合，表達支持台灣成為國際組織會員或觀察員。

在經貿關係方面，法案建議美國應與台灣進行雙邊貿易談判，以達成對雙方經濟有益並保護美國工人，且有益美國出口商的自由貿易協定為目標。

對於參議院院會今天通過「台北法案」，駐美代表處表示此舉意義非凡，也對美國國會長久以來支持深化台美關係、拓展國際空間及力挺中華民國台灣捍衛主權與自由民主制度的具體行動，表達誠摯感謝。

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