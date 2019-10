美議員提眾院版「台北法案」 助台灣鞏固邦交

2019-10-19 09:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國參院聯邦外委會9月通過「台北法案」後,聯邦眾議院共和黨籍外委會亞太小組成員匡希恒(John Curtis)等國會議員18日推出眾院版本,幫助台灣鞏固邦交。

匡希恆18日發布新聞稿指出,他與外委會共和黨籍首席議員麥考爾(Michael McCaul)、眾院「國會台灣連線」民主黨籍主席席瑞斯(Albio Sires)、塞瑞斯(Albio Sires)與共和黨籍主席狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart),以及民主黨籍眾議員岡薩雷斯(Vicente Gonzalez)共同提出「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」(Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act),簡稱「台北法案」(TAIPEI Act)。

匡希恆表示,他曾經在台灣擔任耶穌基督後期聖徒教會的傳教士,讓他有機會認識台灣區域歷史及文化,40年後他仍致力為台灣和台灣人民發聲。匡希恆說,「我們與台灣關係是重要的結盟,我們必須盡一切努力來強化台灣的民主和自由市場經濟。」匡希恆還特別錄製影片,用中文向台灣致意,「各位你好,今天我很高興有這個機會,在今天提出台北法案,這項法案是在幫助美國的朋友台灣。」

綜合媒體報導,「國會意見」指出,美國行政部門「在適當情況並符合美國利益之下」,對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家,應該考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。眾院版本的「台北法案」與參院版本大致相同,參院外委會上月25日已經通過「台北法案」,等待兩院皆通過一版本後,送交總統簽署成立。

