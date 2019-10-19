美議員提眾院版「台北法案」 助台灣鞏固邦交

2019-10-19 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國參院聯邦外委會9月通過「台北法案」後，聯邦眾議院共和黨籍外委會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）等國會議員18日推出眾院版本，幫助台灣鞏固邦交。

匡希恆18日發布新聞稿指出，他與外委會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」民主黨籍主席席瑞斯（Albio Sires）、塞瑞斯（Albio Sires）與共和黨籍主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart），以及民主黨籍眾議員岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）共同提出「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）。

匡希恆表示，他曾經在台灣擔任耶穌基督後期聖徒教會的傳教士，讓他有機會認識台灣區域歷史及文化，40年後他仍致力為台灣和台灣人民發聲。匡希恆說，「我們與台灣關係是重要的結盟，我們必須盡一切努力來強化台灣的民主和自由市場經濟。」匡希恆還特別錄製影片，用中文向台灣致意，「各位你好，今天我很高興有這個機會，在今天提出台北法案，這項法案是在幫助美國的朋友台灣。」

綜合媒體報導，「國會意見」指出，美國行政部門「在適當情況並符合美國利益之下」，對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，應該考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。眾院版本的「台北法案」與參院版本大致相同，參院外委會上月25日已經通過「台北法案」，等待兩院皆通過一版本後，送交總統簽署成立。

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嗨，朋友们！



Today I introduced the "Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative （TAIPEI） Act with @RepSires, @MarioDB, @RepGonzalez, and @RepMcCaul. The bipartisan bill strengthens Taiwan’s standing around the world. #HFAC pic.twitter.com/IGkJSgHJPf — Rep. John Curtis （@RepJohnCurtis） October 18, 2019

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