美參院通過「台北法案」 蔡英文：台灣會持續自信走向國際

總統蔡英文昨出席台北市室內設計裝修商業同業公會五十週年會慶，會後接受媒體訪問，一開始先說出三點聲明反駁不實報導，並回應台美關係與國台辦發言相關議題。（記者陳志曲攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者陳鈺馥、鍾麗華／台北報導〕美國參議院昨通過「台北法案」，要求行政部門採取積極行動支持台灣的國際參與。蔡英文總統對此表示，非常感謝美國各界對台灣的支持，尤其是參議院這一次通過的法案，用行動支持台灣參與國際，會持續有自信地走向國際，也會與美國及其他理念相同國家一起努力，讓區域可以和平穩定。

國台辦批台當棋子

蔡反擊想法狹隘

中國國台辦發言人馬曉光昨對此表示，堅決反對美國通過一系列所謂的涉台法案來插手台灣問題、干涉中國內政。台灣當局發展所謂的外交關係，不過是癡人說夢，是永遠不可能實現的。美國打台灣牌，民進黨當局投懷送抱、甘當棋子，最終損害的是台海地區的和平，損害的是兩岸同胞特別是台灣同胞的利益。

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蔡英文昨出席「台北市室內設計裝修商業同業公會五十週年會慶」受訪時強力回應，中國這個是滿狹隘的觀點，台灣本來就是要走向國際，和世界上所有人做朋友，「中國這種想法非常狹隘，以中國為中心的想法，不太好！」

蔡總統表示，在過去這段時間，事實上與美方互動是滿有建設性的，主要在各層面議題都展開對話，有時是共同搭建平台，比如說「全球合作暨訓練架構」，不只和美國有對話，也邀請其他區域國家參加，這一類都是實質與美國的合作，可促進區域安全穩定和國家治理。

面對中國加速統一進程，蔡英文強調，以台灣所處情境，在近來中國文攻武嚇、步步進逼情況下，「我們一刻都不能懈怠，應該把自己安全防衛做到最好情況！」

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