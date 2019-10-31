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蔡賴11月2日台南首度同台？ 黃偉哲證實：機會很高
2019-10-31 10:43:23
〔記者楊金城／台南報導〕總統蔡英文將在11月2日再到台南市探訪基層、拜廟、為立委參選人林俊憲、林宜瑾成立競選總部助選，台南市長黃偉哲表示，當天蔡英文總統與前行政院長賴清德行程都在台南，且有重疊部分，兩人基本上「同台」的機會很高。
黃偉哲指出，蔡英文11月2日將到台南展開輔選造勢活動6個行程，上午先參加林俊憲的聯合競選總部成立大會，再到永康參加南區宗教後援會成立大會，中午在奇美食品幸福工廠吃中餐後，下午出席各級農會後援會成立大會、林宜瑾聯合競選總部成立大會、麻豆良皇宮拜廟贈匾。
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黃偉哲說，蔡賴兩人看起來會同台，因為兩人的輔選行程有重疊，但如果為了行程順暢，加上兩人要趕場，才有可能不會碰面，否則兩人基本上同台的機會很高。
林俊憲與林宜瑾被外界視為賴清德的嫡系，賴理應在二人競總成立時站台助選，而蔡英文也會參加，如果賴出席，行程時間不衝突，有可能蔡賴首度同台。