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獨家》蔡賴週末出席林俊憲競總 可望初選後首度合體輔選

民進黨立委林俊憲於11月2日上午成立與總統蔡英文的聯合競選總部，總統蔡英文、前行政院長賴清德都將與會加持，兩人出席時間接近，可望出現兩人在黨內初選後首次公開「同框合體」輔選的場景。（資料照）

民進黨立委林俊憲於11月2日上午成立與總統蔡英文的聯合競選總部，總統蔡英文、前行政院長賴清德都將與會加持，兩人出席時間接近，可望出現兩人在黨內初選後首次公開「同框合體」輔選的場景。（資料照）

2019-10-31 09:29:08

〔記者王俊忠／台南報導〕本週末台南市立委選戰活動「強強滾」！角逐南市第5選區的民進黨立委林俊憲於11月2日上午成立與總統蔡英文的聯合競選總部，蔡英文將現身站台。據了解，前行政院長賴清德也將與會加持，蔡、賴兩人出席時間接近，可望出現兩人在黨內初選後首次公開「同框合體」輔選的場景。

林俊憲此次把競選總部設在中西區永華路1段，工作人員已在先前進駐，他將於11月2日上午9點舉行總統蔡英文與他的聯合競選總部成立大會，當天已敲定小英總統會出席聯手造勢。此外，林俊憲也邀請前行政院長賴清德出席，已獲得賴清德同意出面力挺。

據了解，當天蔡、賴兩人到林俊憲競選總部的時間相當接近，很有機會促成「蔡、賴同框」合體輔選的難得畫面。

對此，林俊憲表示，他競選的立委選區，是賴前院長之前擔任立委時的選區，有賴經營的深厚基礎，他當然需要賴前院長來為他加持、力挺；這次他是與總統蔡英文成立聯合競選總部，蔡親自前來輔選造勢，也是他最期待的，身為立委參選人最需要的是最強組合的助選。

對於蔡、賴能否配的老問題？林俊憲強調，這仍要尊重蔡總統的職權，他無法多說，但蔡、賴兩人對明年大選朝團結合作的方向是無庸置疑的，因為蔡、賴的合作能帶動黨內團結，對激勵綠營支持者的士氣是有正面效益的！

台南市第五選區立委參選人林俊憲（中）已在市區街頭掛起與總統蔡英文、前行政院長賴清德三人合體造勢的大型文宣看板。（記者王俊忠翻攝）

台南市第五選區立委參選人林俊憲（中）已在市區街頭掛起與總統蔡英文、前行政院長賴清德三人合體造勢的大型文宣看板。（記者王俊忠翻攝）

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