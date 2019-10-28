百姓生活苦！韓國瑜稱：小英「白白胖胖」的

韓國瑜稱不少支持民進黨鄉親生活辛苦，民進黨政府卻越過越好，因為看外型都「白白胖胖的」。（記者陳冠備攝）

2019-10-28 22:51:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國於晚間到員林市圓林園參加造勢晚會，他指出，農民最挺民進黨，生活卻越過越苦，而民進黨過得好不好，看外表就知道，例如蔡英文總統外型就「白白胖胖的」！

韓國瑜到彰化進行傾聽之旅，從早至晚連趕8場行程，晚間7點30分參加「與庶民有約」活動造勢晚會，彰化縣長王惠美、國民黨提名彰化第四選區立委參選人蕭景田輪番上台演說，不過似乎受上班日影響，現場5000席座位仍有一半未坐滿。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜似乎不受影響，上台就批民進黨執政，讓外交走不出去，還造成兩岸緊張危險，新南向政策也是一敗塗地，經濟蕭條，各行各業都害怕未來，感慨周邊國家都在快速進步， 台灣不僅原地踏步還往後退，呼籲支持者不要再被政黨意識形態綁架，也埋怨台灣多數媒體不監督執政黨，卻監督一個「又禿又瘦又黑」的老頭子韓國瑜。

韓國瑜接著火力加倍，指出中南部鄉親過去30年最挺民進黨，但越支持日子過得越辛苦，反倒是現在民進黨政府，日子卻越過越好，從外型來看，蔡英文總統白白胖胖的、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲、基隆市長林又昌都是白白胖胖的，而他跟彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜等國民黨縣市長卻都黑黑瘦瘦小小的，如果政府沒有讓老百姓過好日子，為什麼要挺。

韓國瑜參加圓林園造勢晚會，現場座位近半沒人坐。（記者陳冠備攝）

韓國瑜參加「與庶民有約」活動造勢晚會。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法