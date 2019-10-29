韓國瑜譏綠營「白胖」朱立倫幫腔：他是在替地方抱屈

前新北市長朱立倫（中）今天到台北和爭取連任的立委費鴻泰（右）一起直播。（記者沈佩瑤攝）

2019-10-29 12:55:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰激烈，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨到彰化造勢，諷總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲及基隆市長林右昌都是「白白胖胖」引發議論。蔡總統今天反擊表示，「至少我們不會睡到中午才起床」。

對此，前新北市長出朱立倫上午受訪則以「形容詞」解釋韓國瑜的「白白胖胖」，稱新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都是黑黑瘦瘦，整天勤跑基層為市政打拚，所以韓國瑜也是替地方抱屈，因為新北跟台中的中央補助款跟統籌分配稅都比較低，所以「我想這是一個形容詞」，講的是整個中央對地方的支持，以及所需要的預算，「而不是指誰睡到中午，這樣就變成口水戰了。」

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談到近期《聯合報》民調，蔡英文的支持度比韓國瑜高了12個百分點，但在民意體察部分，卻是韓是比蔡高11%，朱立倫表示，他最近一直強調，蔡總統的民調已經到了屋頂，沒有辦法突破，這表示民眾對現有執政黨，心中有很多的不滿，因此作為在野和挑戰者的國民黨，要如何把民眾的不滿轉化成選票，除提出好的政見和政策，也要讓民眾看到未來希望。

朱立倫指出，選戰還有兩個多月，若用棒球來比喻，就是在最後兩到三局，這是拚最後逆轉勝的機會點，所以要全力加油努力，就有機會翻轉。

至於日前傳出國民黨主席吳敦義可能列不分區第七名，朱立倫雖稱這些都是傳言，還是要尊重黨中央的佈局，但他不忘喊話「要多給年輕人機會，多給未來有可能成為國會戰將或是縣市長的候選人機會，讓國民黨有更多未來的希望」。

針對外界解讀他和吳敦義、韓國瑜各自拚大選是互別苗頭，朱立倫批評這是見縫插針，現在國民黨最大方向就是團結，採取分競合擊，例如費鴻泰委員在基層努力，為個人和國民黨打基礎，而輔選團隊到各地勤跑基層，展現努力成果，只要順其自然，就能夠走在一起，都集中在一起不是好的策略。

當被問及明天高雄市長夫人李佳芬將到新北，韓國瑜之後也會到桃園，是否將同台？朱立倫沒有正面回應，只說會按照自己的步調，不會刻意安排，但就是順其自然，大家分競合擊，發揮最大戰力。

在立委選情方面，藍委支持度高於綠委，但相較於上個月下滑了9.8個百分點，媒體詢問朱立倫，會不會是母雞領頭的方式不對還是力道不夠？朱立倫只說，國民黨的支持度還是高於民進黨，要堅定信心，並加強力道，在能夠領先的區域穩住陣腳，還在伯仲之間的選區，要大家一起努力。

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