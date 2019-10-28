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輔選立委雙母雞 蔡賴分進合擊

蔡英文總統昨為尋求連任的無黨籍立委林昶佐站台助選。（記者郭安家攝）

蔡英文總統昨為尋求連任的無黨籍立委林昶佐站台助選。（記者郭安家攝）

2019-10-28 05:30:00

賴輔選列車 首站前進彰化縣

〔記者楊淳卉、劉曉欣、郭安家／綜合報導〕行政院前院長賴清德自美國輔選返台後，正式加入民進黨立委輔選行列。他昨天首站至彰化縣為尋求連任的民進黨立委黃秀芳助選，外界解讀是「蔡賴配」成形前奏。黨內人士表示，蔡總統與賴清德在九月二十四日會面後，兩人有一定默契，賴在選戰中會扮演重要的角色。

蔡總統昨也為尋求連任的無黨籍立委林昶佐站台助選，蔡、賴兩人在立委輔選的戰線上「分進合擊」，扮演雙母雞的輔選角色，也進一步強化蔡賴合作、甚至「蔡賴配」的氛圍。

外界解讀 蔡賴配成形前奏

黨內人士說，賴清德現階段以立委輔選為主，包括蔡總統、賴清德、民進黨主席卓榮泰及中央助選團的輔選行程，都是由中央黨部、蔡英文競總、地方競總三角搭配，並組成行程小組，每週一開會拍板行程規劃。由於賴的輔選行程剛開始，目前還沒有安排蔡、賴同台輔選的場合，未來則視情況需要而定。

黨內人士也說，賴清德若有不同角色，輔選作法會稍有不同。若賴未來是副總統候選人，搭配總統候選人行程就會比較多；若賴清德是輔選成員之一，就以立委輔選為主。

賴清德「輔選列車」昨首站前進彰化縣，為黃秀芳助選；賴所到之處都被問到「蔡賴配」，他對此只回答「謝謝」，未做進一步回應。蔡總統競選連任辦公室表示，副手人選會在最適當的時間提出。

賴清德強調，支持蔡總統連任，民進黨國會席次要過半，而彰化選區是民進黨國會過半的重要關鍵，只有彰化縣四席立委全上，才能確保民進黨在國會保持過半的席次；如果彰化縣選得不理想，甚至讓國民黨四席都拿到，未來民進黨施政將相當困難。

蔡陪無黨籍林昶佐 掃街站台

蔡英文則是陪台北市第五選區的林昶佐掃街站台，蔡力挺林昶佐，指林是民進黨戰友、「很顧台灣主權」。

前行政院長賴清德（中），輔選首站前進彰化，力挺黃秀芳（右）連任。（記者劉曉欣攝）

前行政院長賴清德（中），輔選首站前進彰化，力挺黃秀芳（右）連任。（記者劉曉欣攝）

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