中國對台宗教統戰 國安人士列5樣態4風險示警

國安人士盤點宗教統戰5樣態4風險示警國人，中國可能藉安排申辦居住證蒐集個資，進而監控或運用個資從事不法、利用介選等，赴中也存在遭非法訊問風險。（路透檔案照）

2024/07/04 12:15

〔記者陳昀／台北報導〕中共利用宗教對台統戰，甚至介入台灣選舉頻傳。國安人士今盤點宗教統戰5樣態4風險示警，中共可能透過邀台灣信眾赴到中國參香、祖廟神祇來台巡安、連線合辦祭祀典禮、假學術之名倡議宗教同源、在台開設神祇分廟等方式，藉由安排申辦居住證蒐集個資，進而監控或運用個資從事不法，國人必須謹慎面對遭利用介選觸犯反滲透法，以及赴中存在遭非法訊問的風險。

國安人士指出，中國國台辦及統戰機構透過特定宗教團體，以參香為名組織地方鄰里長、社團組合，安排參拜「祖廟」及遊覽當地景點，伺機宣傳促統理念，若在選舉期間，則轉為鼓勵票投支持特定人選；然而，中國宗教都在統戰部「國家宗教事務局」轄下，對信眾組織、資金、活動都有高度的涉入及管理，事實上根本沒有真正的宗教自由，傳教等活動皆備受打擊。

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樣態二是祖廟神祇來台巡安，該人士表示，中共地方台辦協請在中國台商，帶著特定「神明金身」入境，赴台灣各地宮廟巡安交流，推辦締結姊妹廟等事宜，爭取信眾對中認同。諷刺的是，這些所謂祖廟及金身很多早在文革期間被破壞殆盡，目前留下的多為再製，與原始信仰間的關係多不存在，長期關注中國人權的《寒冬》雜誌曾報導，中國政府趁疫情禁止開放寺廟再大力實施「滅佛運動」，拆除在中國各省多處寺廟及露天佛像，連達千年歷史的寺廟都慘遭拆除。

國安人士說，中國台辦系統、地方政府、祖寺廟宇也會邀請我地方宮廟，以視訊連線等方式聯合舉辦祭祀典禮，打破實體交流阻礙，刻意操作兩岸宗教同根同源意象，但存在中國所謂的信仰，多數不像台灣有完整的宗教虔信內容，如教義、儀軌等多只剩形式，所謂同根同源說，也難脫無謂的情緒勒索，畢竟放眼國際，基督徒也不必認為自己是來自耶路撒冷，信仰佛教也不必是印度人。

該人士指出，中國地方台辦、涉台智庫假藉文化交流名義舉辦宗教學術會議，邀我地方宮廟代表與會，傳散因台灣信仰神祇源於中國祖廟，故而證明兩岸不可分割。樣態五則是中國特定神祇祖廟向在台分靈廟頒發官印、神尊分靈牌、分靈證書等，期深入台灣基層社會，推促對台宗教促融進程。但實際上中國該信仰本身僅剩形式，也無明確教義體系，純然是為了「假宗教之名，行統戰之實」。

國安人士也提醒近期值得注意的4種宗教交流風險，首先是安排申辦居住證等蒐集個資，近期中國利用我各領域國人赴陸交流期間，伺機安排申辦居住證、敬老卡、銀聯卡、電話門號等行程，近更推出「台灣手機號碼簽約大陸手機銀行等金融服務」等措施。我國人倘配合提供指紋、照片、手機號碼等個資，就有遭中國監控疑慮。

國安人士表示，柬埔寨、緬甸從事電信詐欺、線上博弈、虛擬通貨等不法集團，試圖與台灣地方宮廟建立聯結，配合中共邀我國人訪陸，利用各種手續竊取國人個資，轉做運用不法，影響國人財務、人身等安全。此外，中國於選前透過管道接觸我地方宮廟，期發揮對信眾影響力，拉抬特定政黨選情，我國人稍有不慎恐遭中國利用介選，有誤觸《反滲透法》之虞。

最後，國安人士示警，中國今年4月公布國安新規定，7月起更隨機檢查入境人員手機、筆電等電子設備行徑，我宗教界人士赴中從事參香、擔任文化課程講師等交流活動，已發生多起遭中國海關與公安人員檢查手機、留置訊問，甚至逮捕拘留之案例，顯示赴相關國人之個人隱私與人身安全均難獲保障，恐有遭非法訊問的潛存安全風險。

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