人人都問蔡賴配？賴清德這樣說‧‧‧

2019-10-27 19:20:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前行政院長賴清德輔選第一站選擇到彰化縣，為爭取連任的立委黃秀芳助選，所到之處都被問到「蔡賴配」；賴清德對此只回答「謝謝」，並強調他是來幫黃秀芳輔選，請大家支持黃秀芳！

賴清德今天來到彰化縣受到高度的關注，因為賴清德昨天先去醫院探望立委余天女兒余苑綺，今天就到彰化市參加黃秀芳舉辦的泡泡派對，由於賴清德為民進黨新潮流要角，而接連兩天都是安排與非新系立委見面與輔選，拉抬聲勢；有綠營人士分析，這就代表賴清德的輔選動作，完全是出自真心，並非只是做表面功夫。

賴清德所到之處都，都被支持者問到「蔡賴配」，很多鐵粉都表達希望「蔡賴配」能夠成真；對此，賴清德都沒有正面回答，只一再說「謝謝」，就不願意多做說明。

不過，賴清德對於「彰化市鐵路高架化」獲交通部審查通過，賴清德指出，這是在他行政院長任內時，前彰化縣長魏明谷與立委黃秀芳、陳素月與洪宗熠都有爭取與推動，當時行政院也拍板定案，目前在交通部長林佳龍的積極下，全案也將進入綜合性評估階段。

賴清德強調，因為彰化多年來的重大建設，相較於台中來說，可能較為不足，因此，這對彰化鄉親來說，則是符合彰化地方的需求，也希望讓用心的立委都能高票連任。

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