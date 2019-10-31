為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

管浩鳴來台入住頂級酒店 背後疑有北京金援

勸說港女命案嫌犯陳同佳來台投案的政協牧師管浩鳴（右），接受台媒訪問時透露，為陳同佳案來台超過4次以上。知情人士透露，管浩鳴來台是入住在台北數一數二的豪華五星級「文華東方酒店」，一晚至少15000元起跳。（路透社資料照）

勸說港女命案嫌犯陳同佳來台投案的政協牧師管浩鳴（右），接受台媒訪問時透露，為陳同佳案來台超過4次以上。知情人士透露，管浩鳴來台是入住在台北數一數二的豪華五星級「文華東方酒店」，一晚至少15000元起跳。（路透社資料照）

2019-10-31 09:18:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕勸說港女命案嫌犯陳同佳來台投案的中國政協牧師管浩鳴，接受台媒訪問時透露，為陳同佳案來台超過4次以上。知情人士透露，管浩鳴來台是入住在台北數一數二的豪華五星級「文華東方酒店」，一晚至少15000元起跳，為什麼一個牧師可以入住如此頂級的酒點？還可以委託台灣收費高檔的理律律師事務所，背後是否有北京金援？

知情人士說，尚不知管浩鳴入住文華東方的房型，不過，以最基本的單人房，含早餐加上稅金，入住一晚至少15000元起跳。一般的牧師不會住這麼高檔的酒店，更加增添管浩鳴背景與動機的各種猜測。

他指出，媒體日前也估算，若陳同佳找理律律師辯護，案子打到三審定讞，律師費恐得花費台幣400萬元到2000萬元，但陳同佳家境小康，他與家人住在香港的「公共屋邨」，性質類似台灣的國宅，陳家如何支付天價的律師，令人質疑。

此外，還傳言陳同佳來台投案有所謂的「安家費」，雖已遭管浩鳴否認，但這名人士懷疑，從管浩鳴入住豪華酒店，加上律師費以及可能的安家費，這麼龐大費用的背後「金主」啟人疑竇，是否有北京影子？

他也說，陳同佳案明顯是受到北京操控，由管浩鳴來控制節奏，讓港府也頗為無奈。而把握機會為反送中解套，做好事件中的宗教代辦人角色，相信是管浩鳴問鼎日後香港聖公會大主教前的重要考題，藉此增加北京對他的信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由開講》陳長文出馬，陳同佳到底是來「認罪」還是來拼「無罪」？

自由開講》陳長文出馬，陳同佳到底是來「認罪」還是來拼「無罪」？
陳同佳案》台港角力！被爆北京幕後發動 佈局長達半年

陳同佳案》台港角力！被爆北京幕後發動 佈局長達半年
中華電信16款護國神犬貼圖免費下載

中華電信16款護國神犬貼圖免費下載
管浩鳴拜會談陳同佳案 徐國勇：未予承諾

管浩鳴拜會談陳同佳案 徐國勇：未予承諾
原安排提早出獄後告吹 管浩鳴：陳同佳今、明不會到台灣

原安排提早出獄後告吹 管浩鳴：陳同佳今、明不會到台灣
桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

桃機四十周年　王明德領航朝智慧化發展

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播