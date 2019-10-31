管浩鳴來台入住頂級酒店 背後疑有北京金援

勸說港女命案嫌犯陳同佳來台投案的政協牧師管浩鳴（右），接受台媒訪問時透露，為陳同佳案來台超過4次以上。知情人士透露，管浩鳴來台是入住在台北數一數二的豪華五星級「文華東方酒店」，一晚至少15000元起跳。（路透社資料照）

2019-10-31 09:18:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕勸說港女命案嫌犯陳同佳來台投案的中國政協牧師管浩鳴，接受台媒訪問時透露，為陳同佳案來台超過4次以上。知情人士透露，管浩鳴來台是入住在台北數一數二的豪華五星級「文華東方酒店」，一晚至少15000元起跳，為什麼一個牧師可以入住如此頂級的酒點？還可以委託台灣收費高檔的理律律師事務所，背後是否有北京金援？

知情人士說，尚不知管浩鳴入住文華東方的房型，不過，以最基本的單人房，含早餐加上稅金，入住一晚至少15000元起跳。一般的牧師不會住這麼高檔的酒店，更加增添管浩鳴背景與動機的各種猜測。

請繼續往下閱讀...

他指出，媒體日前也估算，若陳同佳找理律律師辯護，案子打到三審定讞，律師費恐得花費台幣400萬元到2000萬元，但陳同佳家境小康，他與家人住在香港的「公共屋邨」，性質類似台灣的國宅，陳家如何支付天價的律師，令人質疑。

此外，還傳言陳同佳來台投案有所謂的「安家費」，雖已遭管浩鳴否認，但這名人士懷疑，從管浩鳴入住豪華酒店，加上律師費以及可能的安家費，這麼龐大費用的背後「金主」啟人疑竇，是否有北京影子？

他也說，陳同佳案明顯是受到北京操控，由管浩鳴來控制節奏，讓港府也頗為無奈。而把握機會為反送中解套，做好事件中的宗教代辦人角色，相信是管浩鳴問鼎日後香港聖公會大主教前的重要考題，藉此增加北京對他的信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法