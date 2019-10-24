陳同佳案》台港角力！被爆北京幕後發動 佈局長達半年

2019-10-24 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾陳同佳，涉嫌在台灣殺害也是香港籍女友一案，衍發出台港司法角力，目前，陳同佳在另案出獄後，已被香港政府接進「安全屋」，短期內可能不會來台，但是，這場司法管轄權角力戰，卻更精彩，被媒體追蹤，幕後操控這場角力戰的是北京當局，佈局長達半年之久。

綜合媒體報導，陳同佳涉在台殺人，已被台灣當局通緝在案，不過，他逃回香港，並因另案入獄，於本月23日出獄，不過，早在10月18日就有牧師管浩鳴代陳同佳表達意願，指希望去台灣自首，從此引爆台港司法角力。

台灣民間從接受自首、投案議論都有，而台灣當局的說法從拒自首、拒投案到「只有逮捕、沒有自首」說法定調，小英總統直接反擊香港突圍「香港不辦我們來辦」，控香港棄守司法管轄權。

據港媒追蹤，一直代陳同佳發言的牧師管浩鳴，身份很特殊，除了是聖公會香港教省祕書長之外，還是中共北京市政協委員，且跟陳同佳接觸達半年之久，最後才有陳同佳想到台灣受審的說法，被指「中共政治操作」意圖明顯。

但這場台港司法角力似乎還沒有完結，目前陳同佳被香港政府接進「安全屋」，由管浩鳴管收，且被指近1、2天不會來台，但問題是，後續要如何處理，香港政府及北京勢力尚未表態，不過，香港已有輿論指控香港政府，港人殺港人一案，為何要放棄司法管轄權，民主黨立法會議員尹兆堅要求儘快處理，以免未來港府死灰復燃，再次搞送中條例，問題將沒完沒了。

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