3縣市大雨特報！強烈冷氣團來襲 北部防低溫+雨彈

中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。（資料照）

中央氣象署表示，今天（21日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；西半部及宜蘭低溫只有11至13度，花東為15至16度；預測白天北部及宜蘭高溫僅13、14度，花東約18、19度，中南部高溫約20、21度。

氣象署今天清晨5時7分發布低溫特報，今天至週五（23日）新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

氣象署今天清晨5時15分發布大雨特報稱，東北風影響，今天新北市、基隆市、台北市，包括基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

離島天氣方面，澎湖陰天，14至16度，金門晴時多雲，8至14度，馬祖晴時多雲，7至11度。空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；雲嘉南沿海地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

明天（22日）至週五中部以北及東北部、東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；明天基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；週五基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

週六（24日）、下週日（25日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一（26日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。下週二（27日）東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及恆春半島轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 - 12 10 - 15 12 - 20 14 - 16

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

