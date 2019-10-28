為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓向年輕人喊話「討厭他可以不投他」 網友推爆：沒問題！

高雄市長韓國瑜27日晚間在台北出席「青年政策論壇」，與年輕民眾近距離對話。（資料照）

高雄市長韓國瑜27日晚間在台北出席「青年政策論壇」，與年輕民眾近距離對話。（資料照）

2019-10-28 14:51:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚舉行「青年政策論壇」，號稱要走出同溫層，與青年對話，並強調「可以討厭他，也可以不投票給他，但是必須了解他」，不過，網友在PTT上隨即推爆「沒問題」，有更多網友回應「本來就沒有想過要投給你」。

韓國瑜昨晚與100位青年座談，並向青年喊話問題「越麻辣越好」，其中就有一位19歲台大政治系學生表示，對於部分媒體造神，感到有疑慮，而韓國瑜則回應，任何事物都是相對存在，某些媒體很青睞他，但很多媒體每天黑韓。

韓國瑜亦重申「不喜歡他、討厭他，不投票給他都沒有關係」，他比喻，他第一次投票那年，他父親叫他投周錫瑋的爸爸，他還是說不要，跑去投方素敏，不投票給他沒關係，但要看完他的完整政見、認識他。

網友得知後，在PTT上熱烈討論，網友紛紛回應「好，這次就真的相信你，不投給你」、「本來就不會投你」、「22歲時，投方素敏票不是被發現是假的？怎麼還繼續在講？」、「可是韓導 你沒有任何政見阿」、「到底有哪個白癡看了你政見還會投你的」、「政見有白紙黑字寫下來嗎」、「了解你的政見後，發現更不想投了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
夜會年輕人 韓國瑜：可以不投票給我

夜會年輕人 韓國瑜：可以不投票給我
青年問是否簽和平協議？ 韓國瑜二度迴避

青年問是否簽和平協議？ 韓國瑜二度迴避
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
「當市長都敷衍怎做總統？」正妹霸氣提問打臉韓國瑜

「當市長都敷衍怎做總統？」正妹霸氣提問打臉韓國瑜
總機上身！年輕人認真問 韓國瑜：張善政來答有幫助

總機上身！年輕人認真問 韓國瑜：張善政來答有幫助
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉
韓國瑜又遲到！彰化座談讓100多位企業主枯等20分鐘

韓國瑜又遲到！彰化座談讓100多位企業主枯等20分鐘
才當市長就出來選總統？韓國瑜：我在藍軍裡一枝獨秀

才當市長就出來選總統？韓國瑜：我在藍軍裡一枝獨秀

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播