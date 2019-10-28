韓向年輕人喊話「討厭他可以不投他」 網友推爆：沒問題！

高雄市長韓國瑜27日晚間在台北出席「青年政策論壇」，與年輕民眾近距離對話。（資料照）

2019-10-28 14:51:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚舉行「青年政策論壇」，號稱要走出同溫層，與青年對話，並強調「可以討厭他，也可以不投票給他，但是必須了解他」，不過，網友在PTT上隨即推爆「沒問題」，有更多網友回應「本來就沒有想過要投給你」。

韓國瑜昨晚與100位青年座談，並向青年喊話問題「越麻辣越好」，其中就有一位19歲台大政治系學生表示，對於部分媒體造神，感到有疑慮，而韓國瑜則回應，任何事物都是相對存在，某些媒體很青睞他，但很多媒體每天黑韓。

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韓國瑜亦重申「不喜歡他、討厭他，不投票給他都沒有關係」，他比喻，他第一次投票那年，他父親叫他投周錫瑋的爸爸，他還是說不要，跑去投方素敏，不投票給他沒關係，但要看完他的完整政見、認識他。

網友得知後，在PTT上熱烈討論，網友紛紛回應「好，這次就真的相信你，不投給你」、「本來就不會投你」、「22歲時，投方素敏票不是被發現是假的？怎麼還繼續在講？」、「可是韓導 你沒有任何政見阿」、「到底有哪個白癡看了你政見還會投你的」、「政見有白紙黑字寫下來嗎」、「了解你的政見後，發現更不想投了」。

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