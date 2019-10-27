青年問是否簽和平協議？ 韓國瑜二度迴避

2019-10-27 22:27:42

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚與年輕人座談，現場青年二度詢問韓國瑜當選後是否與中國簽署和平協議，韓國瑜皆未明確回應，反而批評強調「主權太無聊」，「要講武斷的、攻擊性的話很容易」，但對台灣沒有好處。

韓國瑜今晚與青年座談，有位青年詢問韓國瑜，國民黨是否會和中國簽署和平協議？韓國瑜未正面回應，僅強調，他的兩岸政策會遵守中華民國憲政體制，一定要捍衛中華民國主權，兩岸也要恢復對話，現在兩岸沒有對話非常危險，對話不是賣台，要為再大陸的百萬台商考量。

韓國瑜強調，台灣內部本身也要產生共識，不要「一人一把號」 ，此外，台灣的民主化是華人地區值得自豪跟驕傲的，「希望未來中國大陸都可以參考我們，只有大陸民主化，才能保障兩岸和平」。

有另名青年則直言，他去年投給韓國瑜，很希望替韓國瑜說韓不會簽和平協議，這樣才能破除年輕人的「芒果乾」，不用這麼間接。韓國瑜仍未明確表態，僅強調兩岸之間是台灣生死存亡，現場青年一生中一定會面臨到衝擊性，不管喜不喜歡，一定會面臨到。

韓國瑜指出，一旦發生戰爭，戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，台灣地窄人稠，當然發揮智慧避開戰爭，走向和平道路，要拿水果刀、弓箭、銳器或用語言去傷對方，罵人太容易了，但「目的何在？」

韓國瑜表示，越南有句名言是「天堂太遠，中國太近」，最重要是處理跟中國的關係，有人說他不夠強悍，因為他深知這問題對台灣人太重要，要講武斷的、攻擊性的，很廉價很容易，但有什麼好處？

韓國瑜也舉例，有清朝貪污的官被抓到，被問為什麼貪污？那官回答說要反清復明，要把錢存起來，還拿去嫖妓，要多生幾個小孩推翻滿清，是虛幻的口號、虛假的面具，講自己不相信的話來矇蔽，就像有人說台獨，內心真的相信嗎？有可能嗎？但還是要講出來滿足部份選票。

韓國瑜也主動提及他到香港訪問時走進中聯辦，他指出，在今天座談會前，是青年對他的影響大，還是他對青年影響大？他很確定他對青年影響大，所以他去中聯辦談完，誰影響大？多少虛假意識形態，一切為了反傾復明，大撈特撈，貪污腐敗到什麼程度。

韓國瑜說，沒有人像他被抹黑成這樣，是以秒為單位，但他不會被擊倒，因為他看穿了，有人說「顧主權」，3年半都不顧，選舉到才顧，難道他要背上刻「我愛主權」，還是臉上也要刻？韓國瑜說，「無聊嘛，太無聊」，實在太多空話。

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