才當市長就出來選總統？韓國瑜：我在藍軍裡一枝獨秀

韓國瑜（見圖）今晚在青年政策論壇答覆提問時說，「天意與民意之間，我的衝突性很強」，國民黨「有一天突然把我放在民調裡面」，卻一支獨秀衝起來。左為前行政院長張善政、右為前政務委員蔡玉玲。（記者羅沛德攝）

2019-10-27 20:41:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（27）日晚間在台北出席「青年政策論壇」，現場有不少年輕朋友等待提出問題，韓國瑜認為，很多人都不能接受「哪有市長做這麼短就出來選」，但他的民調在藍軍裡就是最高的，「天意與民意之間，我的衝突性很強」。

綜合媒體報導，韓國瑜在「青年政策論壇」先向年輕朋友道歉，謝謝年輕朋友犧牲時間聽他說話，並表示很開心能夠交流，他要大家回想自己或是親朋好友在過去2、3年過得好不好，不管是經濟、學業方面，他說自己「不用講太深奧的，或講太多政策」，只要眾人一起回顧過去幾年的生活是否安好。

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韓國瑜指出，「我在你們這個年紀，騎著野狼摩托車，白天上大學，晚上當警衛、飯店的接線生」，但今非昔比，台灣年輕人有許多挑戰，與現場年輕人同年紀的新加坡人、上海人、東京人、曼谷人、胡志明市人或是大馬人，他們面臨到的條件與台灣人比起來，誰優誰劣？

韓國瑜認為，他堅持台灣下一代的孩子必須全部實施中英文雙語教育，有些人對他提出的政見酸言酸語，「我完全不在意」，並要現場的年輕朋友，「你們有任何意見、任何想法，不用客氣，我們張院長跟蔡政委，都是很喜歡跟年輕人在一起，開場白講這麼久不好意思，有一點點嚴肅，希望大家能夠理解我們的憂慮，好不好？」

為何參選？韓國瑜：天意與民意有衝突

有年輕朋友發問，韓國瑜如何看待請假參選？韓國瑜回答，請假是完全依照法律的規定，目前為止大概有30位左右的議員也是帶職參選，「天意與民意之間，我的衝突性很強」，國民黨「有一天突然把我放在民調裡面」，卻一支獨秀衝起來，事態就這樣發展了，很多人包括他自己都覺得不能接受，「哪有市長做這麼短就出來選」，但支持度在藍軍裡就是最好的，「我就交給人民決定」。

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