總機上身！年輕人認真問 韓國瑜：張善政來答有幫助

韓國瑜（左二）今晚在台北舉辦青年論壇，不少年輕人踴躍發問。左一為張善政。（記者羅沛德攝）

2019-10-27 21:45:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（27）日晚間在台北參加「青年政策論壇」，接受台下年輕朋友提問，1位參與者向韓提出超過400字的問題，希望韓能回答應有什麼樣的政策來推動實作學習，進而提升台灣年輕人的實力，韓對此將問題推給張善政，被網友痛批：「總機又來了！」

綜合媒體報導，1位藍衣年輕人拿著麥克風對韓指出：「市長開場時講了三個字，特別有感覺，就是年輕人，有實力，相信實力這件事情的打造，特別關鍵的就是在學校這段時期，市長可能聽過全球流行最有效的辦法，就是透過帶著年輕人去解決真實世界的問題，來建構自己的實力。」

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他繼續說：「實作這件事情在台灣學校的推動，我本身是推動者與實踐者，那我們在推動的時候遇到了一些問題與挑戰，所以想把這個分享給市長聽聽看，市長對於這個有什麼樣的想法，以及可以怎麼解決」，他認為，實作學習風氣很重要，學校過去是以傳遞知識為主，參與實作的課程均在少數。

該位年輕朋友還提到，要引介社會上、世界上真實的問題，帶入學校實作課程中，可以透過引入企業界來提升課程品質，因職場上的確會遇到許多學校中遇不到的問題，也可如同國外招募退休菁英，想和韓詢問，「怎麼樣聚集這群人，讓他們帶領年輕人去實作，建立我們的實力」。

韓國瑜秒推問題 被網友轟爛

韓國瑜聽完問題後表示，「張院長對於這個題目有點簡單的看法，他跟我講了，而且對於回答你這個題目會有建設性的幫助」，隨即將麥克風拿給身旁的張善政；許多網友對此表達不滿，留言指出「韓總機就是韓總機」、「那你來幹嘛？」、「聽你講話真的很沒建設性」；也有韓粉不滿地指出，「那個年輕人一定是1450」、「不要講了啦，沒耐心聽了」。

韓國瑜聽完年輕朋友提出長達400多字的問題，將問題推給張善政回答。（資料照）

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