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韓國瑜要推澎湖小三通 王定宇：搞清楚狀況很難嗎...

國民黨總統參選人韓國瑜今（27）在澎湖宣稱，當選後要推動澎湖小三通。（記者許麗娟攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今（27）在澎湖宣稱，當選後要推動澎湖小三通。（記者許麗娟攝）

2019-10-27 17:30:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今（27）允諾當選後要推動澎湖小三通救觀光，遭陸委會、觀光局打臉，澄清澎湖小三通已實施超過10年。立委王定宇對此表示，「搞清楚狀況再開支票，很難嗎？」

綜合媒體報導，韓國瑜今天在澎湖競選總部成立大會上，稱澎湖每年僅5000名中客，不過「澎湖觀光市場有重大潛力，要把交通問題解決，以及賴峰偉縣長非常著急的，金馬可以小三通，澎湖能不能小三通？也能夠順利解決」，強調當選後將推動澎湖小三通。

交通部觀光局表示，小三通政策從2001年起實施，初期澎湖採專案辦理，但2008年10月之後，澎湖小三通常態化，至今超過10年，無須再行研議開放。陸委會指出，因為澎湖距離福建港口較遠，加上冬季受海象影響，不容易透過海運往返中國，導致澎湖小三通發展不易。

立委王定宇發臉書說，澎湖開放小三通已經10年了，批評韓國瑜「搞清楚狀況再開支票，很難嗎？」同時呼籲大家要分辨什麼是「鬼扯、吹牛、說謊、願景、夢想」。

立委王定宇發臉書說，澎湖開放小三通已經10年了，批評韓國瑜「搞清楚狀況再開支票，很難嗎？」（資料照）

立委王定宇發臉書說，澎湖開放小三通已經10年了，批評韓國瑜「搞清楚狀況再開支票，很難嗎？」（資料照）

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