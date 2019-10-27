自爆這幾天不好過！被問是否追究韓粉 謝祖武說話了

謝祖武表示，不會介意韓粉的情緒性發言，但也不會為了避免被誤認而改名。（圖擷取自謝祖武臉書）

2019-10-27 17:40:27

〔即時新聞／綜合報導〕律師謝震武近期在他主持的《年代電視台》政論節目「新聞面對面」上，對韓國瑜怒飆10分鐘，演員謝祖武卻受池魚之殃，被韓粉誤認進而攻擊；謝祖武表示，不會介意韓粉的情緒性言詞，也不會因此改名。

謝祖武近日在臉書開直播與網友互動，聊聊被韓粉進攻臉書的心情，他坦言，認錯人常常會發生，他也會認錯人，而韓粉們的情緒性發言「我可以接受」，不用透過任何管道來道歉，「沒有關係的」，「我一點都不會介意」，也不會把此事放在心上而感到難過。

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謝祖武談到，近期娘家長輩辭世，又有舞台劇演出剛結束，回來後就接到經濟團隊與好友一連串的電話，了解之後才知道自己被韓粉誤認為謝震武，他說「這兩天人算不如天算，比演舞台劇還辛苦」，但可以理解，不會和韓粉們計較。

謝祖武被問到要不要更改名字，他回答：「昨天我爸有託夢給我，他不贊成我去改名」，也有網友提問「會不會出來選立法委員？」，他坦言：「抱歉我沒有錢，這個也不是我的專長」，至於「要不要去考律師？」，謝說：「辦不到，律師超難考，我成績沒那麼好，我想我還是當演員好了」。

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