夜會年輕人 韓國瑜：可以不投票給我

2019-10-27 21:59:15

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚到台北進行青年政策論壇，誓言「走出同溫層」，但韓國瑜繼續向在場青年強調，可以討厭他，也可以不投票給他，但是必須了解他，了解他的政策，有任何問題「越麻辣越好」。

韓國瑜今與100位青年座談，一開始就要年輕人問「越麻辣越好」，有青年問到對於韓國瑜高雄市長作一半帶職參選總統，讓青年產生疑慮，韓國瑜強調，他請假完全依照法律規定，目前為止也有30多位議員帶職參選立委，行政院長蘇貞昌本人也帶職參選過，他是在天意與民意間衝突感很強，被放在藍軍民調中一枝獨秀，沒有做廣告，最後交給人民決定。

現場有名現場最年輕的19歲台大政治系學生提問，強調很多年輕人對韓國瑜有偏見，但對於部分媒體對韓國瑜造神，感到有疑慮。韓國瑜則說，任何事物都是相對存在，某些媒體很青睞他，但很多媒體每天黑韓，連他在沙灘上跟小孩玩都要黑，台灣這段期間沒有發生有人被黑成這樣，是創金氏世界紀錄了。

韓國瑜強調，不喜歡他，討厭他，不投票給他都沒有關係，就像他第一次投票，22歲那年，他父親叫他投周錫瑋的爸爸，他還是說不要，跑去投方素敏，不投票給他沒關係，但拜託要看完他的完整政見，認識他。

對於有青年詢問在台南被丟雞蛋，韓國瑜表示，10萬人在現場很開心，2個人丟雞蛋，在他心中連一絲絲漣漪都沒有，只是笑笑，2個人不爽，報導蓋過10萬人，也是失去比例的，很不值得提。

韓國瑜也說，他看到有些人對他抹黑，他從高處看，內心是看不起的，上一個受害者就是賴清德，被打不到一個月就求饒了，但他禿頭，比較耐打。

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