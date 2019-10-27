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學乖了？韓國瑜臉書：有些事不一定有辦法馬上完成...

韓國瑜（見圖）今天在臉書廣邀青年、學生出席29日在彰化的座談會，特別提及，「有些事不一定有辦法馬上完成」，但是對於政策方向、共識和未來性，是國家領導人更重要的態度。圖為他今天在澎湖受訪。（記者許麗娟攝）

韓國瑜（見圖）今天在臉書廣邀青年、學生出席29日在彰化的座談會，特別提及，「有些事不一定有辦法馬上完成」，但是對於政策方向、共識和未來性，是國家領導人更重要的態度。圖為他今天在澎湖受訪。（記者許麗娟攝）

2019-10-27 20:14:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今透過臉書廣邀彰化青年、學生，參加10月29日晚間座談，他特別說明，有些事不一定有辦法馬上完成，但是對於政策方向、共識和未來性，是國家領導人更重要的態度。

這場傾聽之旅定名為「傾聽之旅--瑜你跨時代對話Vol2 in 彰化」。韓國瑜指出，彰化是台灣傳產及世家發源地，更有許多百年的美食！但台灣城鄉始終有差距，年輕人移出多，人口結構老化，每年約有兩萬人口外移的彰化，是貧戶數第三多的縣市，同時面臨經濟與長照的問題。

他說，如何讓彰化地方創生蓬勃發展，促進青年返鄉就業與創業，他想到彰化聆聽離鄉打拚青年的原因、也聆聽在地青年留鄉奮鬥的努力。

他表示，10月29日星期二晚上，也邀請了勤儉持家的「省錢一哥」侯昌明一起與談，誠摯邀請彰化的青年、學生一起來，暢談你對家鄉的期待、對政府的訴求、對彰化的想像、對世代傳承的寄望。

韓國瑜特別提及，「有些事不一定有辦法馬上完成」，但是對於政策方向、共識和未來性，是國家領導人更重要的態度。

該活動設定報名對象以35歲以下青年、學生為佳，即日起至額滿為止，報名人數限100位，採網路報名。

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