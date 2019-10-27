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澎湖小三通政見遭打臉 韓競辦救火：請別顧左右而言他

國民黨總統參選人韓國瑜提出澎湖要開放小三通，遭陸委會、觀光局打臉早已實施10年；韓國瑜競選辦公室今晚聲明，強調韓國瑜要表達的是澎湖需要真正落實小三通，反批相關單要心不在焉、顧左右而言他。圖為韓國瑜今晚在台北出席「青年政策論壇」。（記者羅沛德攝）

國民黨總統參選人韓國瑜提出澎湖要開放小三通，遭陸委會、觀光局打臉早已實施10年；韓國瑜競選辦公室今晚聲明，強調韓國瑜要表達的是澎湖需要真正落實小三通，反批相關單要心不在焉、顧左右而言他。圖為韓國瑜今晚在台北出席「青年政策論壇」。（記者羅沛德攝）

2019-10-27 21:16:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜提出澎湖要開放小三通，遭陸委會、觀光局打臉，早已實施10年；韓國瑜競選辦公室今晚聲明，強調韓國瑜要表達的是澎湖需要真正落實小三通，請相關單位不要心不在焉，總是顧左右而言他。

韓競辦嗆陸委會、觀光局不要光說不練，直言澎湖需要的是落實的小三通，並聲明總統參選人韓國瑜所表達的，是澎湖需要真正落實小三通，例如透過固定航班讓更多陸客來澎湖，而不是透過專案申請、或是借道金門的小三通。

韓競辦也喊話，請相關單位不要心不在焉，總是顧左右而言他。

國民黨總統候選人韓國瑜昨提出澎湖要開放小三通就觀光，今天被陸委會反駁「澎湖小三通早就開放10年」。

交通部觀光局說明，90年1月1日起實施小三通政策，初期以金門、馬祖為主，澎湖採專案辦理，但97年10月修訂試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法，已實施澎湖小三通常態化超過10年，無須再行研議開放。

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