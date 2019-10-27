限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
澎湖小三通政見遭打臉 韓競辦救火：請別顧左右而言他
國民黨總統參選人韓國瑜提出澎湖要開放小三通，遭陸委會、觀光局打臉早已實施10年；韓國瑜競選辦公室今晚聲明，強調韓國瑜要表達的是澎湖需要真正落實小三通，反批相關單要心不在焉、顧左右而言他。圖為韓國瑜今晚在台北出席「青年政策論壇」。（記者羅沛德攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜提出澎湖要開放小三通，遭陸委會、觀光局打臉，早已實施10年；韓國瑜競選辦公室今晚聲明，強調韓國瑜要表達的是澎湖需要真正落實小三通，請相關單位不要心不在焉，總是顧左右而言他。
韓競辦嗆陸委會、觀光局不要光說不練，直言澎湖需要的是落實的小三通，並聲明總統參選人韓國瑜所表達的，是澎湖需要真正落實小三通，例如透過固定航班讓更多陸客來澎湖，而不是透過專案申請、或是借道金門的小三通。
請繼續往下閱讀...
韓競辦也喊話，請相關單位不要心不在焉，總是顧左右而言他。
國民黨總統候選人韓國瑜昨提出澎湖要開放小三通就觀光，今天被陸委會反駁「澎湖小三通早就開放10年」。
交通部觀光局說明，90年1月1日起實施小三通政策，初期以金門、馬祖為主，澎湖採專案辦理，但97年10月修訂試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法，已實施澎湖小三通常態化超過10年，無須再行研議開放。