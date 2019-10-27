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「當市長都敷衍怎做總統？」正妹霸氣提問打臉韓國瑜
2019-10-27 21:52:30
〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（27）日晚間在「青年政策論壇」，被1位正妹提問、質疑「您連市政都有點這樣敷衍的話，那您要怎麼樣向我們證明在總統上能夠做好呢？」，韓國瑜回答，「我們做了太多事情，但是我不會往臉上貼金」。
綜合媒體報導，1位穿著帽T的正妹向韓國瑜提問：「市長您好，我是北漂青年，當然也是去年89萬支持您的一員，那當然我想要問的問題是，其實我們在最近新聞上有看到您在施政報告上面，因為我看到的是複製貼上的部分，其實我們很多年輕人在懷疑，如果您連市政都有點這樣敷衍的話，那您要怎麼樣向我們證明在總統上能夠做好呢？」
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她也提到：「有聽到國民黨想要簽署和平協議的部分，那當然我們很多年輕人對於和平協議的部分是有疑慮的，想問您上任之後是否會簽署和平協議？」
韓國瑜針對市政部分回答，施政報告會有「延續性」，但是如果現在高雄執政團隊新創出來的政策，高雄市全台首實施中英語教育，今年開始編預算，招商引資到了「非常高的一個高點」，農水產品外銷有所成長，星級酒店住宿率上升，新建案增加的比率也看得到，且清水溝還清了3000公里。
韓國瑜強調，「我們做了太多事情，但是我不會往臉上貼金」、「你可以不喜歡我，討厭我，沒有問題，但是你必須要了解我的政策」，對於兩岸議題，韓堅持遵守國家憲政體制，「一定要捍衛中華民國的主權，我當高雄市長，過去20年沒有掛過這麼多國旗」，接著兩岸要恢復對話，台灣內部要有共識，也希望中國能夠參考台灣民主歷程，「只有中國民主化，才能確保兩岸和平發展」。