桃園蘆竹傳埋嬰案！疑18歲女廁所產子再赴公園掩埋

桃園市蘆竹區驚傳疑似埋嬰屍案！有網友在社群平台貼文直指1名18歲女子日前疑似產子後不知所措，竟將剛出生的嬰兒帶到公園內掩埋，蘆竹警分局證實接到報案，據悉警方昨（9）日晚間帶涉案女子前往事發地點公園挖掘，尚未尋獲嬰兒遺體，正報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

有網友在社群平台Threads貼文「剛看到一件沉重的事情，1個剛滿18歲的女生在廁所生下孩子，最後親手結束了孩子的生命，還把孩子帶去公園埋起來」，原PO感嘆「18歲本來才剛開始人生，卻因為害怕、無助，沒有人可以說，最後變成一件一輩子都改變不了的事情」，事情引發眾多網友議論紛紛，但該貼文目前已移除。

蘆竹警分局回應，此案為兒少案件，屬偵查不公開，案情未明，將報請檢察官指揮偵辦。據了解，警方昨（9）日晚間前往被指埋屍處的蘆竹區中山路高鐵橋下公園挖掘，但迄無所獲，今日上午持續開挖搜尋。

