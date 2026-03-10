為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃園蘆竹傳埋嬰案！疑18歲女廁所產子再赴公園掩埋

    2026/03/10 11:03 記者余瑞仁／桃園報導
    警方帶同疑為涉嫌埋屍的18歲女子在公園現場指認埋屍地。（記者余瑞仁翻攝）

    警方帶同疑為涉嫌埋屍的18歲女子在公園現場指認埋屍地。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市蘆竹區驚傳疑似埋嬰屍案！有網友在社群平台貼文直指1名18歲女子日前疑似產子後不知所措，竟將剛出生的嬰兒帶到公園內掩埋，蘆竹警分局證實接到報案，據悉警方昨（9）日晚間帶涉案女子前往事發地點公園挖掘，尚未尋獲嬰兒遺體，正報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

    有網友在社群平台Threads貼文「剛看到一件沉重的事情，1個剛滿18歲的女生在廁所生下孩子，最後親手結束了孩子的生命，還把孩子帶去公園埋起來」，原PO感嘆「18歲本來才剛開始人生，卻因為害怕、無助，沒有人可以說，最後變成一件一輩子都改變不了的事情」，事情引發眾多網友議論紛紛，但該貼文目前已移除。

    蘆竹警分局回應，此案為兒少案件，屬偵查不公開，案情未明，將報請檢察官指揮偵辦。據了解，警方昨（9）日晚間前往被指埋屍處的蘆竹區中山路高鐵橋下公園挖掘，但迄無所獲，今日上午持續開挖搜尋。

    有網友在社群平台Threads貼文揭露18歲女埋嬰案。（翻攝自Threads）

    有網友在社群平台Threads貼文揭露18歲女埋嬰案。（翻攝自Threads）

    蘆竹警分局證實接獲埋嬰案報案，正調查釐清中。（記者余瑞仁攝）

    蘆竹警分局證實接獲埋嬰案報案，正調查釐清中。（記者余瑞仁攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播