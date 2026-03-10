「飛燕號」涉史上最大宗安毒走私！ 幕後金主設斷點破功 主嫌不想被關到死全說了

飛燕號貨輪涉嫌走私市價23億元安毒案，主嫌為求減刑供出幕後金主。（資料照）

喀麥隆籍貨輪「飛燕號」涉及史上最大宗安毒走私案，查扣市價23億元的1.2噸毒品，主嫌李建良一審被判處無期徒刑，他為求減刑，供出金主身分後，二審獲改判徒刑17年；被控幕後黑手的李鑫雖否認犯案，並事先設下層層斷點，但仍被檢警突破，法官依運毒罪判他徒刑15年。

判決指出，2023年7月16日前，飛燕號自高雄港出航至越南外海指定座標，將2級甲基安非他命綠色麻布袋60大袋和3級愷他命黃色麻布袋5大袋，搬運至船上返航，即將駛抵高雄港時，再將毒品全數塞進太空包，並用垃圾掩蓋。同年8月7日，該船進入高雄港後，警方接獲情資登船搜查，查扣1.2噸安毒、百餘公斤K毒，市價高達23億，並循線逮捕主嫌李建良、印尼籍船長等多人。

高雄地方法院審理時，法官依違反毒品危害防制條例，判處李無期徒刑，船長ROMADHON則因不知情，判決無罪。檢方不服上訴，船長ROMADHON被二審法官發現他關閉船舶定位系統，且目睹大副操作吊車，自小船吊掛五大袋東西至貨輪上，因而認定他應該知道是毒品，因此改判有罪14年徒刑。

而李建良為了減刑，供出幕後金主是李鑫，檢警循線追緝到案後，李鑫否認涉案，辯稱是李建良等人為了減刑才串通後咬他出來頂罪；但法官綜合相關事證後，發現李鑫確實有參與境外公司設立、飛燕號出租等事宜，加上多位證人口供一致，對話紀錄也顯示他與運毒案有關，雖然設下層層斷點，但仍認定他就是幕後金主，因此依共同運輸第二級毒品判徒刑15年，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

