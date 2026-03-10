斥王鴻薇血口噴人 卓榮泰秀牛皮紙袋「赴日只有共產黨、在野黨在生氣」

行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

行政院長卓榮泰7日現身日本東京的世界棒球經典賽為台灣隊應援，遭在野黨質疑是否花公帑包機、動輒百萬花費。行政院長卓榮泰今天在答覆國民黨立委王鴻薇質詢時拿出牛皮紙袋，批王未經查證便指控其「貪瀆百萬」是血口噴人，更直言他赴日只有「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣。」王則表示，若不是自知理虧、心虛，就立刻拿出證據堵悠悠之口。

質詢伊始，卓榮泰便主動出擊，要求王鴻薇針對昨日「貪瀆百萬」的指控做出澄清。王鴻薇則反擊，「你現在是不是自己理虧，然後現在就開始自己來攻擊？」、「你是不是自己在膽小啊？在膽小什麼？在心虛什麼？你拿出證據嗎？立刻拿出證據啊！」

卓榮泰則問，拿出證據妳怎麼辦？王鴻薇說，「拿出來，你就杜悠悠之口啊。如果你拿不出證據，你就涉及貪瀆。」她質問，為什麼昨天華航不說明？陷你於不義是不是？支付金額是多少？是一個一個位置的錢？還是整個包機費用？

卓榮泰說，整個金額部分，因為華航有商業上的顧慮，但費用合於一般行情，今天報紙也都說了，差不多那個價錢。他隨即高舉一個牛皮紙袋，向王鴻薇叫陣：「如果這裡面是真的，委員要不要負責？」王鴻薇則回嗆這是對社會大眾負責，並諷刺卓拿出紙袋是「老掉牙的招數」，要求行政院立即公開單據以杜悠悠之口。

卓榮泰質疑，「你昨天為什麼說我貪瀆百萬？」王鴻薇說，「如果你提不出證據就有涉及貪瀆的事情。」卓回，「如果提的出呢？」王說，「那趕快把證據提出來，不要囉唆廢話。」卓批評，「你一向用血口噴人的方式，太多次了、騙太多人了，我要代表行政部門向你提出這樣的抗議，不能這樣血口噴人。」

針對包機使用松山機場軍用停機坪一事，王鴻薇表示，一般民眾包機無法使用軍用基地，為何卓榮泰私人行程卻能使用？國防部長顧立雄解釋，松山機場為「軍民合用機場」，根據國防部與民航局的協議，台北航空站因為停機位規劃，可向軍方借用停機坪，軍機也會借他們的停機坪。而航班的相關管制權責都是屬於台北航空站。

卓榮泰補充，去到日本這一趟，事先多麼的小心謹慎，雖然是私人的行程，還是不想出現其他的節外生枝，所以一切都非常的審慎在進行。如果看到今天事後的現象，大家在這邊找這樣的問題的時候，「我更證明，我請求松指部是對的，只要新聞被PO出來，我可能成行都有問題。」

王鴻薇說，這一趟引起外界這麼多質疑，卓有責任對外界來解釋。卓榮泰回應：「只有中國共產黨跟你們（在野黨）在生氣。」此話引發王的不滿，為納稅人把關，拿外界的質疑來問問題，有何不對？有何不可？卓說，我都自己付，單據都有；王嗆，你問心無愧，你就把資料公開出來。卓說，他無法接受立委血口噴人，隨便指控行政院官員貪瀆百萬，要代表行政院表達嚴厲抗議。

眼見雙方爭執不下，立法院長韓國瑜隨即介入，卓榮泰問韓國瑜，「韓院長，你能忍受被別人說貪瀆百萬嗎？」韓國瑜提醒，我們整個總質詢，都是委員提問，院長答覆，大家一定要相互尊重、理性溝通，「報告院長，我被叫『韓國輸』，我都沒有生氣，請你稍微....」卓說，「韓國輸」大家都很高興啦。

