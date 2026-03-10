為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    逾6成民眾認李貞秀不適任立委 民進黨：韓國瑜應扛起責任

    2026/03/10 10:54 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人吳崢召開「重大時事議題民調」記者會，民調顯示有61.8%的國人認為李貞秀不適任擔任立委。（記者陳逸寬攝）

    民進黨發言人吳崢召開「重大時事議題民調」記者會，民調顯示有61.8%的國人認為李貞秀不適任擔任立委。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國籍，立法院長韓國瑜將於明天召集朝野協商其資格認定。民進黨今（10日）公布公布最新民調指出，61.8%民眾認為李貞秀不適任立委；呼籲韓國瑜勇於任事、扛起責任，依法將其解職，因為具雙重國籍者依法不得擔任公職，絕不能鑽制度漏洞而產生國安破口。

    民進黨發言人吳崢今天上午召開「重大時事議題民調」記者會。民調詢問，李貞秀有國籍雙重國籍問題，是否適合擔任立委；結果顯示，全體選民中有超過六成認為其不適合擔任立委，中間選民部分有近半（48%）認為不適合，國民黨與民眾黨的支持者內部，也分別有34.8%與34%認為李不適任，顯示台灣民眾已表達相當清晰的意向。

    媒體詢及，朝野黨團將協商相關事宜。吳崢回應，很遺憾看到李貞秀本人並未充分展現誠意，正面回應國人質疑；行政部門的態度非常清楚，包括行政院長卓榮泰及各部會首長，都不同意李用這種草率的方式敷衍、面對「國籍法」的檢視，例如內政部長劉世芳也講明，李貞秀未完成「國籍法」所要求，必須先放棄另一國籍的相關程序。

    據此，吳崢指出，這段期間受限於「國籍法」規定，主管機關立法院應該主動將李貞秀解職，但立法院目前並未做到這件事；韓國瑜在上月與總統賴清德的新春茶會談話中，表達主動化解朝野歧異和爭議的誠意，期待韓國瑜做為立法院的大家長，應該要勇於任事、扛起這個責任。

    吳崢強調，民進黨的立場非常清楚，法律面前所有人一視同仁，這是一個非常基本的道理，任何人不管是有中國籍、美國籍或加拿大籍，具有中華民國以外的雙重國籍就不能擔任公職，這是對享有權力的立委及公職人員，最基本的單一忠誠要求。這項規定不該因任何人而動搖，也不應該讓民眾黨或李貞秀去鑽制度的漏洞，進而產生國家安全的破口。

    該民調由民進黨民調中心於2026年3月7日至8日執行，訪問20歲以上具有投票權公民，完成1084份樣本數，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.0%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播