逾6成民眾認李貞秀不適任立委 民進黨：韓國瑜應扛起責任

民進黨發言人吳崢召開「重大時事議題民調」記者會，民調顯示有61.8%的國人認為李貞秀不適任擔任立委。（記者陳逸寬攝）

民眾黨中配立委李貞秀未放棄中國籍，立法院長韓國瑜將於明天召集朝野協商其資格認定。民進黨今（10日）公布公布最新民調指出，61.8%民眾認為李貞秀不適任立委；呼籲韓國瑜勇於任事、扛起責任，依法將其解職，因為具雙重國籍者依法不得擔任公職，絕不能鑽制度漏洞而產生國安破口。

民進黨發言人吳崢今天上午召開「重大時事議題民調」記者會。民調詢問，李貞秀有國籍雙重國籍問題，是否適合擔任立委；結果顯示，全體選民中有超過六成認為其不適合擔任立委，中間選民部分有近半（48%）認為不適合，國民黨與民眾黨的支持者內部，也分別有34.8%與34%認為李不適任，顯示台灣民眾已表達相當清晰的意向。

媒體詢及，朝野黨團將協商相關事宜。吳崢回應，很遺憾看到李貞秀本人並未充分展現誠意，正面回應國人質疑；行政部門的態度非常清楚，包括行政院長卓榮泰及各部會首長，都不同意李用這種草率的方式敷衍、面對「國籍法」的檢視，例如內政部長劉世芳也講明，李貞秀未完成「國籍法」所要求，必須先放棄另一國籍的相關程序。

據此，吳崢指出，這段期間受限於「國籍法」規定，主管機關立法院應該主動將李貞秀解職，但立法院目前並未做到這件事；韓國瑜在上月與總統賴清德的新春茶會談話中，表達主動化解朝野歧異和爭議的誠意，期待韓國瑜做為立法院的大家長，應該要勇於任事、扛起這個責任。

吳崢強調，民進黨的立場非常清楚，法律面前所有人一視同仁，這是一個非常基本的道理，任何人不管是有中國籍、美國籍或加拿大籍，具有中華民國以外的雙重國籍就不能擔任公職，這是對享有權力的立委及公職人員，最基本的單一忠誠要求。這項規定不該因任何人而動搖，也不應該讓民眾黨或李貞秀去鑽制度的漏洞，進而產生國家安全的破口。

該民調由民進黨民調中心於2026年3月7日至8日執行，訪問20歲以上具有投票權公民，完成1084份樣本數，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.0%。

