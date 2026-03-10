為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    胞弟環保流氓案擴大恐涉毒 李四川：手足無法選擇

    2026/03/10 10:46 記者何玉華／台北報導
    李四川對胞弟涉案一事說，父母無法選擇，手足更是無法選擇。大家都這個年紀了，應該負起完全的法律責任。（資料照，記者田裕華攝）

    李四川對胞弟涉案一事說，父母無法選擇，手足更是無法選擇。大家都這個年紀了，應該負起完全的法律責任。（資料照，記者田裕華攝）

    李四川今（10）卸下台北市副市長職務，國民黨預計明（11）日徵召他參選新北市長，週刊再度報導李的胞弟李賜福不僅是環保流氓，還被檢舉牽涉毒品運送及公務員涉弊等爭議。李四川回應表示，「父母無法選擇，手足更是無法選擇」，雖然一再被攻擊，他還是堅持選擇善良，因為「厚道樸實」，才是台灣人的本質。

    李四川2月11日完成北市府與輝達簽訂地上權合約後，宣布將於3月投入新北市長選舉；網紅四叉貓13日就過網路資料質疑李四川與涉入勒索垃圾清運業者，不法獲利576萬元，被檢方依恐嚇取財等罪起訴的小琉球環保流氓李賜福有親戚關係；經追查後，李四川當天認了李賜福是他胞弟。

    李四川當時表示，「大家都這個年紀了，這件事情如果是他做的，本來他自己就必須負責。」並說自宣布爭取參選新北市長後，也做好心理準備，「我可以感覺到選舉已經開始了。」

    鏡週刊今天進一步報導，小琉球垃圾清運疑藏毒包，案情恐牽涉毒品運送及公務員涉弊等爭議，檢調單位擴大偵辦中。

    李四川再度回應表示，「父母無法選擇，手足更是無法選擇。」決定參選後，有人一再拿他的兄弟做文章，大家都這個年紀了，應該負起完全的法律責任。雖然一再被攻擊，他還是堅持選擇善良，因為「厚道樸實」，才是台灣人的本質。

