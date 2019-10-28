韓國瑜又遲到！彰化座談讓100多位企業主枯等20分鐘

韓國瑜彰化傾聽之旅第一站到員林市與中小企業主座談。（記者陳冠備攝）

2019-10-28 13:28:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日到彰化縣員林市參加當地中小企業座談，比預定時間晚到20分鐘，對企業主要求能否協助輔導協助規劃使用農業用地問題時，他不再信口開河，表示會與團隊列入探討，並痛批現時一例一休政策造成社會三輸局面，也希望未來加強學童雙語教育，一定要「追分趕秒」學習。

韓國瑜傾聽之旅來到彰化縣，首站選擇曾助他贏得高雄市長勝選功臣之一的全國農會理事長，也是國民黨提名彰化立委參選人蕭景田的選區，頗有回報助選之恩，蕭景田也召集當地近百位中小企業主至麗禧酒店進行座談，互抬聲勢，不過韓國瑜卻比預定10點，晚到20分鐘，一上台就先對眾「頭家」致歉。

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韓國瑜也立即美言，彰化市中小企業主最多的，最密集度最高，表現最傑出，但大家心中都有一朵烏雲，這次來傾聽，希望大家講真心，來聽重鹹重辣問題。有企業主立即提出工業用地缺地問題，無法建廠，有訂單也做不出來，希望法令放寬，另外也提出一例一休影響不到白領階級，卻影響想賺錢的勞工。

對此韓國瑜認為，工業區用地嚴重不不足，牽扯到農業用地，未來用地如何取得將列入國政顧問探討，而一例一休問題，他指出，他走遍南北都得到一致的聲音，導致現在政府、企業主、勞工三輸局面，因此一定要修法。

韓國瑜說，現在中美貿易戰開打，政府要支持銀行，讓銀行支持中小企業，企業無後顧之憂才能支持勞工，面對國際經濟的風風雨雨才能挺過去，他也呼籲很多觀念需要扭轉，大家都說韓國瑜觀念跟人家不一樣，現在駐外單位有120個外使館，除建交、斷交等功能，應該還要當國家伸出去的拳頭，負責「貨出去、人進來」。

韓國瑜也說，現階段幼兒園中英文雙語教育一定要做，且時間迫切，要「追分趕秒」，才能與國際接軌，他當選後一定會要求教育部，在聘用外師、培訓方面由國家來協助把關。

當地企業主贈送襪子給韓國瑜。（記者陳冠備攝）

韓國瑜至員林昇財麗禧酒店與中小企業主座談，會後與近200位企業主合影，大喊發大財。（記者陳冠備攝）

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