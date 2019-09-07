可恥！日本學者打臉韓國瑜 韓粉徹夜進攻達1.2萬則留言

2019-09-07 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（6日）與東京大學兩岸關係研究小組學者松田康博等人會面後，自豪地說他沒遲到，反而是等了日本人25分鐘。松田康博事後得知韓國瑜的說法後，連忙在臉書上PO文澄清，直指是韓市府臨時換了地方。對此，韓粉竟連夜大舉進攻松田康博臉書，目前已有1萬2000多則留言。

松田康博在臉書表示，他們最初收到韓國瑜團隊的聯絡時，約定的會面時間地點是上午11時在鳳山行政中心，後來時間突然改成11時20分，但地點並沒有改變。松田康博等人昨依約到了鳳山附近的捷運站，這時才接到電話臨時把地點改成四維行政中心，一行人只好急急忙忙地搭乘計程車前往。

松田康博說，會面時韓國瑜已知道聯絡上出了問題，還因為聯絡不順暢一事向他道歉。松田康博表示，沒想到事後韓國瑜竟對外放話「我等日本人25分鐘」、「沒關係要多多體諒貴賓」，這真的讓他難以理解韓國瑜和其團隊的作風。

對此，雖然有不少台灣人前往松田康博臉書道歉，韓粉也集結「出征」，留言數不斷激增。有韓粉表示，中間聯繫人已經出面承認是他自己沒聯繫好，呼籲網友別把黑鍋扣在韓國瑜身上，隨即有人反駁，直指這次的最大問題是韓國瑜事後放話，說自己等了日本人25分鐘，才會鬧出這麼嚴重的爭議。

還有韓粉表示，這位日本人在臉書上說三道四，他可不太相信，因為日本團隊也有可能是遇到事情耽擱了，要大家不要藉此黑韓，網友看到這種說法氣到快吐血，要韓粉拿出證據再來講話，否則這就是在抹黑日本學者。

也有韓粉似乎不滿松田康博打臉韓國瑜的行為，竟傲氣地說「你知道你見的是未來的總統嗎？」此話一出網友們莫不傻眼，紛紛反問「是哪裡的總統？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法