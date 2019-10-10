遲刻魔夫妻檔？李佳芬藍營國慶活動遲到1小時 錯過與馬吳同台

2019-10-10 16:33

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今下午出席民間舉辦的「愛國旗、愛國家」國慶大會，外界關注李將與國民黨主席吳敦義、前總統馬英九同台造勢，李佳芬原訂下午2點抵達，卻遲到將近1小時，也錯過了與馬、吳同台。

李佳芬、馬英九、吳敦義今下午都出席松濤社在國父紀念館舉辦的「愛國旗、愛國家」國慶大會，預定出席時間皆為下午2時，馬、吳皆提前抵達會場，但李佳芬因錯過高鐵，遲到近1小時，在馬、吳都已經致詞完畢後，近3點才抵達會場，錯過與馬、吳同台的機會。

李佳芬待到約3時30分致詞，強調她特別代表韓國瑜到現場，向各位朋友道聲感謝，過去小時候都說光輝十月，今年真的可以看到光輝十月，從北到南、東到西，都可以看到美麗的國旗飄揚。

李佳芬說，在高雄很多人看到國旗，眼淚就掉下來，「我們要找回我們的國家」，讓中華民國招牌重新擦亮，要以這國家為傲，要知道國家未來發展的重心。

李佳芬表示，在韓國瑜參選總統的過程，有時候她會忘記韓國瑜在選總統，反而是跟所有朋友在走對的道路，讓台灣經濟重新站起來，讓老人能安養，年輕人得到好照顧，把教育做好，讓年輕一代更有能力，走的路更寬廣，更國際化。

李佳芬說，韓國瑜一直說「莫忘世上苦人多」，應該成為中華民國重要價值，努力賺錢共同負擔社會責任，不希望看到台灣的角落還有暗自哭泣的家庭，「我相信我們選擇一條對的道路」，這條道路辛苦，相信能夠堅持，所有好朋友抱持光明正向的能量往前走。

現場也播放韓國瑜預先錄製的影片，韓國瑜在影片中表示，中華民國的確是風雨飄搖，台灣的前途、人民、下一代通通充滿憂患與危機意識，熱愛中華文化、熱愛民主自由、永遠保持善良的心、莫忘世上苦人多，是他這次參選總統最高的中心價值。

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