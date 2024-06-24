今各地仍高溫悶熱 中部以北午後雨勢恐延續入夜

今日各地高溫約33到35度，中南部近山區或河谷、花蓮縱谷及大台北地區有可能出現36度以上高溫，天氣十分炎熱。（資料照）

2024/06/24 06:58

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（24）日太各地大多仍為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍將擴大，西半部、宜蘭、花蓮地區及台東山區午後容易出現短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨，而中部以北午後降雨時間較長，雨勢有機會延續至晚。另外，花東及恆春半島偶爾有零星短暫陣雨，民眾外出請注意天氣變化，攜帶雨具備用。

今日氣溫方面，各地高溫約33到35度，中南部近山區或河谷、花蓮縱谷及大台北地區有可能出現36度以上高溫，天氣十分炎熱。紫外線指數預報部份，連江縣、台東縣、屏東縣、高雄市、澎湖縣、台南市達到「危險級」，其他縣市均為「過量級」，民眾外出請注意防曬、多補充水分。

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空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週二（25日）太平洋高壓較弱，午後雷陣雨仍明顯，西半部、東北部、東部地區及東南部山區午後容易出現局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區有機會發生局部大雨，中部以北降雨時間較長，雨勢有機會延續至晚上。

週三、週四（26日、27日）太平洋高壓增強，各地為多雲到晴，午後雷陣雨減少，中部以北、東北部、東部地區及其他山區午後仍有局部短暫雷陣雨，另外，東南部地區及恆春半島則不定時有零星短暫陣雨；南部可能有大範圍36度以上高溫發生。

週五至週日（28日至30日）轉為西南風環境，中南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 28 ~ 34 28 ~ 34 26 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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