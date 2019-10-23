扁、韓誰選舉厲害？ 扁：佩服韓市長位子沒坐暖就脫褲子圍海

2019-10-23 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜去年以「韓流」席捲全台，當選高雄市長後不到一年就請假拚總統，有PTT網友發文，討論韓國瑜與前總統陳水扁誰比較會選舉，不少網友認為「阿扁遠勝韓」，陳水扁也在臉書引用該文章表示，自己當市長時都是兢兢業業，才有亮眼政績，批評韓國瑜政績「乏善可陳」、「市長位子還沒坐暖，就開始脫褲子圍海，吃碗內看碗外！」

「陳水扁新勇哥物語」昨日（22日）在臉書提到，有網友在PTT政黑板發文，討論「阿扁、韓國瑜選舉誰更強？」引起網友熱議，不少人留言挺陳水扁，「阿扁強多了」、「阿扁不只會選舉，也會做事」、「阿扁不只有煽動性還有政策論述能力，根本屌打韓。」

對此，陳水扁在文章回應，先是肯定韓國瑜口才反應一級棒，但過去擔任1屆議員、3屆軍系立委，加上現在10個月的高雄市長，政績表現「乏善可陳」，還有晚上喜歡喝兩杯，以致無法專注施政，最後只能在台上說大話喊口號。

陳水扁說，自己也是從議員、立委幹到市長，但是他以「是什麼做什麼，做什麼像什麼」的從政哲學自我期許，每天兢兢業業，未敢懈怠，在國會問政表現亮眼，當市長時推動一連串改革，並酸說「真佩服韓國瑜市長位子還沒坐暖，就開始脫褲子圍海，吃碗內看碗外！」

陳水扁指出，選舉投票常是非理性的，電視辯論好壞與從政政績表現都不是選戰輸贏的關鍵，候選人的煽動性與論說能力還不是最重要的，重要的是能否「主導議題，引領風騷，鼓動風潮，創造時勢」，與台下民眾真誠打成一片，「韓國瑜好像做到了，又好像沒做到？」

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