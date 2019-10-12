蔡英文支持度大勝韓國瑜 陳水扁點出仍有隱憂

2019-10-12 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁昨日在臉書上分析2020總統大選，他指出，雖近來多家民調顯示，總統蔡英文的支持度都比國民黨總統參選人韓國瑜高，但因泛綠陣營已整合，成長空間最高再5個百分點，而大多泛藍選民還沒表態，因此可能成長15到20個百分點，直呼這是「蔡陣營輕忽不得的選戰隱憂與變數」。

陳水扁在臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」指出，若明天就投票，蔡英文鐵定連任成功，且將大贏韓國瑜不少，但接下來2個月才是關鍵。雖目前各家民調蔡英文皆穩操勝券，但選戰只剩90天的民調不表態率就高達3成以上，顯然不尋常，可見韓國瑜支持率的成長空間遠大於蔡英文。

陳水扁提到，根據中時民調，蔡獲得泛綠選民83.9％的支持，而韓在泛藍陣營中只獲得66.6％的支持者，原因出在「泛綠陣營整合已經差不多，頂多再成長5％就到天花板」。

反觀泛藍支持者中郭粉、馬迷尚未完全整合，陳水扁預測，為讓國民黨2020重返執政，馬韓郭最後一定「三國歸一統」，所以韓的支持度應還有15到20％的成長空間。

陳水扁更以選舉經驗舉例，過去兩次選舉中他的看好度都落後對手，最後仍勝選，目前看好度蔡是韓的2倍，但隨著韓請假投入競選活動後，仍在觀望狀態的選民勢必會恢復信心。

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