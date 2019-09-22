籲扁粉團結！阿扁勸退呂秀蓮：難道不惜讓韓國瑜當選嗎？

2019-09-22 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁今（22日）在臉書「陳水扁新勇哥物語」上發文，直問「喜樂島聯盟黨臨時提名呂副，難道只是為了拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎」？他最後更呼籲「愛護阿扁的支持者」及台灣選民們，團結抵抗中國的侵略。

根據該則貼文，陳水扁分析現況是蔡英文總統對上韓國瑜市長的「藍綠大對決」，然而，9月17日登記連署總統候選人截止前，公認呼聲不低的柯文哲不參選轉而支持郭台銘，郭台銘則在最後一刻選擇退出，形成蔡英文與韓國瑜的藍綠大對決，當統派與藍營費盡力氣整合成功，喜樂島聯盟黨卻臨時提名呂秀蓮參選總統，造成台派與綠營的大分裂。

陳水扁表示，他不贊同呂秀蓮參選2020總統，原因在於不應在登記連署前夕倉促做重大決定。他肯定呂秀蓮的能力，並讚揚呂秀蓮是他2次參選總統的最佳副手，並表示，縱使當年提名過程阻力重重，堅持提名搭檔呂秀蓮是絕對正確的選擇。

陳水扁說，呂秀蓮要選總統未嘗不可，如果願意在蔡總統輸掉2018年地方選舉時，挺身挑戰尋求連任的蔡總統，他會支持，但呂秀蓮當時選擇的是推動「和平中立公投案」，也因此，他在今年民進黨的黨內總統初選中支持賴清德，最後賴清德也保持良好風度、兌現諾言，全力支持出線的總統候選人蔡英文。

阿扁：韓當選會抓我回去 台灣將淪為西藏、香港

陳水扁點出，2008年總統大選時呂秀蓮也曾極力爭取民進黨提名，而在第1階段的黨員投票落敗後，保有風範地宣布退出第2階段的民調，為自己贏得了掌聲！

陳水扁直言，現況看來，呂秀蓮的勝率顯然最為微弱，並直問喜樂島，「難道為了只是拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎」？

最後，陳水扁呼籲扁粉們團結，「韓國瑜也說過，只要他當選，阿扁就會（被）抓回去，這是一心一意挺扁救扁的阿扁們所願意看到的嗎？」他也向所有選民喊話，韓國瑜若當選，就將和中國簽署「和平協議」，台灣也會淪為第2個西藏、第2個香港，「這是我們想要的嗎」？

阿扁的支持者也紛紛留言「我一切看阿扁總統的指示及決定」、「我永遠支持阿扁前總統，請保重身體」、「接受阿扁前總統的看法！有見地！」、「阿扁總統說得有道理」、「唯一支持蔡英文！」、「台灣不能輸」。

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