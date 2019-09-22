中國最怕台灣人團結 小英喊話：讓世世代代都有自由民主

2019-09-22 18:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文拚2020總統連任，全台後援會陸續成立。蔡英文今出席全國同鄉會後援會成立大會致詞表示，中國對台灣步步進逼，這是台灣人要團結的時刻，台灣人的團結是中國最怕的一件事，這一局就是要測試台灣人有沒有團結。

蔡英文今下午分別出席全國宗教後援會成立大會，及全國同鄉會後援會成立大會，同鄉會後援會成立大會共有600多位後援會成員參加，並有民進黨提名的台北市、新北市區域立委提名人與會。此外，2016年曾與民進黨合作、參選台北市大安立委的社民黨前召集人范雲也出席活動。

蔡英文表示，她2016年擔任總統以來一直都很認真勤快，執政團隊也很打拚，執政開始時很困難，有很多事情和改革要處理，確實經歷困難期，「打地基時灰塵很多、很吵、也得罪多人」，但基礎做得好，台灣未來10年發展就有好基礎，政績也一一顯現。雖然國際上很多衝突、造成經濟起伏不定，但台灣經濟依然穩定成長。

蔡英文指出，政府執政三年多，把投資環境弄得更好，很多產業領導者和外國人拜訪她，共同意見就是「台灣投資環境是最好的地方」。期待未來外商加碼投資台灣、台商回來投資、政府和民間通力合作的投資會持續增加。今年是台灣投資大爆發的第一年，這樣投資的動能會一直維持下去，無論是大家的故鄉或是台灣，未來的發展可以期待。

蔡英文接著細數長照2.0、治安、反毒等施政。她還意有所指說，政府在治安上做得很好，「雖然有些地方有些時候有一些事情」，暗諷國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜。

蔡英文表示，台灣面臨不只內政上的挑戰，也面對來自外部很多挑戰，中國對台灣文攻武嚇從沒間斷，因為中國想主宰區域的企圖心越來越強烈，台灣就首當其衝。中國對台灣步步進逼，這個時刻是台灣人要團結的時刻，台灣人的團結是中國最怕的一件事，當台灣人不團結，中國才能分化台灣人，「這一局就是要測試台灣人有沒有團結、測試台灣的民主是不是優質的民主、測試台灣的決心願不願意面對挑戰，讓世世代代台灣人都有自由、民主、主權。」

蔡英文說，很多人說她現在的選情比較穩，但選前100多天，有外部和內部力量想扭轉選舉結果，未來100多天將是很激烈戰局，大家一定要堅定意志，2020一定要贏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法