史明遺願︰台灣要贏 蔡英文要連任

2019-09-22

〔記者吳亮儀、廖淑玲、李欣芳／綜合報導〕台灣獨立建國運動先驅史明前天深夜在北醫附醫過世，史明教育基金會昨天中午在北醫附醫舉辦記者會，董事長黃敏紅轉述史明生前最後的話說：「台灣一定要贏、蔡英文要贏！」

獨台會將辦告別趴

針對史明過世，蔡總統昨受訪時則說，聽到史明住院她就立刻趕過去醫院探視，但當時他的狀況就不是很好，史明的一生都奉獻給台灣這塊土地，是「台獨先驅」，他對台灣年輕人仍有許多期許，大家也一定會謹記他對台灣的期許。

獨台會及史明教育基金會決定為史明辦告別趴，黃敏紅表示，活到一○三歲相當不容易，這個歲數應該要歡送歐吉桑，未來將在戶外辦告別趴，呼籲大家陪歐吉桑「走最後一哩路」！

黃敏紅說，她前晚看到臉書上很多台灣人都表達感傷，「歐吉桑已經一○三歲了，很長了、很精采了，對台灣沒虧欠，剩下的就是台灣要如何走自己的路」。

黃敏紅說，歐吉桑在人生最後的時候說「台灣一定要贏，要贏要讓蔡英文繼續，蔡英文要贏、要連任」，這是史明最後說的話。

北醫附醫院長陳瑞杰說，史明家人日前發現他出現膿痰、食慾下降、倦怠和全身虛弱，十七日將他送急診，隔天史明出現呼吸窘迫，因生前有預立安寧緩和醫療意願書，因此院方採輕度治療，因年事已高，不敵病魔引發多重器官衰竭，在前晚十一點九分過世，過程平和安詳。

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