很多人想影響選戰結果 蔡英文：未來關鍵就是台灣人團結

2019-09-22 14:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文拚2020總統連任，全台後援會陸續成立。蔡英文今出席全國宗教後援會成立大會時致詞表示，選戰剩下100多天，不論在台灣內部還是台灣外部，有很多人想影響選戰最後結果。未來選戰的關鍵就是台灣人的團結，不管是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，都要一起團結起來。

蔡英文總統連任全國宗教後援會成立大會共有來自佛教、道教、一貫道、基督教、天主教等20個宗教團體出席，其中包括各縣市佛教會、台灣基督長老教會、中華民國一貫道總會、天主教台灣地區教友傳教協進會、中華道教團體聯合總會、中華聯合五術團體總會等。

蔡英文致詞表示，她擔任總統後、在民進黨主席的任內，她到每個地方，都會盡量到宮廟和宗教地點拜訪，近來也常去基督教教會和牧師們在一起，對她來說，這是她工作上很重要一環。宗教是台灣人的信仰和心靈依託所在，政府照顧不到的地方，宗教團體都可以照護社會上很多需要照顧的人。宗教不僅是信仰，更是撫慰人心、大家能聚集討論公共事務的地方，這對她來說，就是她所要去的地方，聽聽在地和民眾的意見聲音，這才是台灣的聲音。

蔡英文說，台灣現在所處的環境，很多人認為台灣確實面臨到很多挑戰，尤其來自外部挑戰。中國這段時間採取步步進逼的策略，台灣人的信心更要堅定、團結的意志更要堅定。唯有團結意志、堅定信心，對所選道路正確的堅持，台灣人才能共渡具挑戰性的時刻，這時也需要宗教界領袖和宗教借給台灣人心靈支持。很多宗教朋友支持，對她說是很大支持、也是信心很大的來源。

蔡英文說，離明年1月11日投票日只剩3個多月，在剩下100多天的時間要面臨考驗很多，她相信有很多人，不論在台灣內部還是台灣外部，都想要影響選戰最後結果。這最後100多天，將是最具挑戰性的100多天。

蔡英文接著拜託宗教界領袖，第一，請大家替她和執政團隊宣傳政績；第二，協助澄清假訊息、謠言，讓台灣民主不被假訊息破壞；第三，面對來自中國步步進逼，希望宗教界的朋友站出來，告訴全台灣「我們一定要團結」。

蔡英文說，未來選戰的關鍵就是台灣人的團結。不管是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，都要一起團結起來，為了台灣的民主自由和大家喜愛的台灣，在2020這一戰一定要贏。

蔡英文總統連任宗教後援會總會長為立法院長蘇嘉全擔任。後援會並有內部長徐國勇、民進黨宗教委員會總召余政憲，及民進黨台北、新北立委參選人等出席。蔡英文並介紹向宗教團體代表介紹民進黨在台北、新北所提名區域立委候選人。

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