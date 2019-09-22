不接受一國兩制！蔡英文：團結守護台灣民主自由

2019-09-22 12:52

〔記者邱書昱／新北報導〕蔡英文總統今天到新北市中和區東德宮參拜並致贈墨寶，現場熱情民眾搶著握手、拍照，主持人高喊「挺小英、護台灣」。面對中國外交打壓和拋出一國兩制，蔡英文在致詞時表示，中國最怕的就是台灣人團結、民主自由、台灣強大，「我們要團結起來」，有信心、決心來維持台灣的民主自由。

蔡英文上午來到新北市連趕行程，抵達東德宮上香參拜主祀的五府千歲。致詞中不忘提及執政團隊在這幾年打下的基礎，她舉例，像是口蹄疫肆虐台灣20多年，導致豬肉業者無法外銷出口，因此上任後立即要求農委會根除口蹄疫，終於在2019年「拔針」，2020年就可以順利出口。

蔡英文也說，近期的非洲豬瘟同樣是執政團隊有決心、效率，第一時間下令行李檢查並祭出罰則，才能順利將病毒阻絕於境外。

針對國防部分，她也說，過去國防武器都是要向國外購買，現在推動國防自主，用自己的飛機、潛水艇，再過幾天國造高級教練機原型機也將出場，這也是這幾年在國際關係上與理念相近的國家支持，國防才能夠往前。

然而，面對中國外交打壓，邦交國接連斷交及拋出一國兩制，蔡英文也強調，她代表台灣人民講清楚，不接受一國兩制，不能讓中國誤判，現在中國步步進逼，斷外交、假消息每天都會發生，但是中國最怕台灣台灣人團結、民主自由、台灣強大，「這就是我們要做的事情。」

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