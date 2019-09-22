小英論文指導超大咖！曾任英政府顧問、媒體業界扛霸子

2019-09-22 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕有關總統蔡英文博士學歷已被相關單位認可為真，但有心人士仍不斷攻擊炒作。其中一個攻擊點，就是小英論文指導老師埃利奧特在當時只是倫敦政經學院的講師，沒有資格指導學生。但據了解，當時埃利奧特「超大咖」，不僅曾任英國政府顧問，也致力於國際公益活動，甚至過世時，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也發推特，表示悼念。

據國際非營利反貧組織「ONE.org」官方網站撰文指出，埃利奧特（Michael Elliott）在2011年加入「ONE」之前，在媒體領域有傑出的表現，也擔任過全球知名雜誌《經濟學人》主筆。

埃利奧特年輕時曾在美國西北大學、倫敦政經學院任教職，並且是英國政府的財經顧問，甚至在過去多年以來，多次受邀擔任世界經濟論壇（World Economic Forum）的講者。

埃利奧特晚年更是熱衷於公益活動，募資37億美金對抗世紀疾病與飢餓、創立國際非營利公益組織「ONE.org」，與微軟創辦人比爾蓋茲成為好友。2016年埃利奧特因病去世，比爾蓋茲特別發推特哀悼，稱他是「偉大的領導者」，也是自己的「心靈導師」。

有人質疑埃利奧特的資歷應不足指導博士論文。對此，作家汪浩日前也在節目上表示，「埃利奧特當時是LSE的講師，當年英國大學，一個系只有一個教授，一個副教授，其他都是講師，都可以指導博士論文。當年，英國講師當一輩子講師，沒有升為教授的司空見慣」。

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