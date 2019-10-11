PO文稱小英亂丟國旗 韓粉被抓包用15年前照片造謠！

2019-10-11 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是雙十國慶，總統蔡英文在國慶大會發表演說，並強調「中華民國台灣」是整個社會最大的共識，沒想到有韓粉社團po出一張國旗塚的照片，並寫下「被蔡英文們拋棄的國旗」，故意連結政府在國慶日後亂丟國旗，但被網友抓包這張照片其實是15年前藍營支持者自己扔國旗的照片。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」與「不禮貌鄉民團」分別PO出韓粉社團造謠蔡政府亂丟國旗的截圖照，照片中可見，大批小國旗被集中棄置於不知名的地點，國旗塚幾乎有一個成人高度，旁邊還有許多民眾圍觀，內文還寫道：「被蔡英文們拋棄的國旗（人民血汗錢買的）。」

「不禮貌鄉民團」就指出，其實這張照片是2004年國民黨支持者不滿陳水扁連任總統，在就職典禮之後，把國旗集中丟在國民黨黨部前的洩憤照，當年的新聞都還查得到，而且這也不是藍營第一次用舊照片來造謠。

網友見狀也留言酸爆「每到選舉就會看到這張舊照片以全新的姿態出來見人」、「溫馨提醒，國慶日當天台北沒下雨哦」、「真是一張眼熟的照片，拿出來用好幾次了。真是好用」、「韓粉大多數都是沒有查證能力，邏輯又很可愛的華國巨嬰。」、「韓粉自知不行只能用抹黑不然不會選」。

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