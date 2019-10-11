韓國瑜批兩岸關係失控 小英：國民黨不敢批中只會對內開砲

2019-10-11 15:39

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前批評當前兩岸關係如失控列車，蔡英文的兩岸政策根本是「仇中害台愛自己」，總統蔡英文表示，國民黨看待國際情勢還留在舊時代的思維，但現在趨勢已不同，中國對這個區域的企圖心強烈，台灣必須謹慎面對，她更呼籲國民黨要理解現在情勢，到現在國民黨還是不敢批評中國，只會對內開砲無助團結。

蔡英文今和內政部長徐國勇、港湖區立委參選人高嘉瑜前往內湖碧山巖開漳聖王廟祈福參拜，她受訪表示，國民黨看待國際情勢還留在舊時代的思維，但現在趨勢已不同，在中國對這個區域的企圖心強烈、情勢發展複雜的狀況下的狀況下，台灣必須要謹慎面對，不能過度樂觀。

蔡英文說：「我們處理兩岸非常謹慎，以不冒進、不挑釁為主，我們堅守國家立場、堅守主權，並聯合這個區域的友善國家、理念相同的朋友 一起守住台灣主權、台灣人的尊嚴。」

蔡英文也呼籲國民黨要了解現在情勢，「不是我們挑釁，而是中國步步進逼才是問題所在，如果國民黨不知道現在是台灣人必須要團結的時候，只有團結才能面對種種來自中國的壓力，到現在國民黨還是不敢批評中國，只會對內開砲無助團結。」

至於韓國瑜批評民進黨操弄亡國感，台灣人要的是安全感，蔡英文說，安全感不是來自步步退讓，或是對於中國那種不切實際的過度期待。有媒體問到雙十國慶香港自發性拿國旗慶祝，蔡表示，香港追求自由民主，台灣確實是很重要的自由民主的標竿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法