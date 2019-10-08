韓粉崩潰了！ 沈富雄預測：韓國瑜將輸蔡英文125萬票

2019-10-08 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕2020大選倒數不到100天，前立委沈富雄日前推斷2024年總統大選最可能是前新北市長朱立倫與桃園市長鄭文燦「朱鄭之爭」，今（8）日又大膽預測，2020總統蔡英文將會大贏國民黨總統參選人韓國瑜125萬票，不僅總統連任成功，民進黨仍是國會最大黨。

沈富雄日前在臉書預測，韓流竄起快，但消退速度更快，蔡英文順利連任之後，其接班人已呼之欲出，目前看來以鄭文燦最居優勢。他還說，民粹路已盡，兩黨將回歸正軌，2024年最有可能是前新北市長朱立倫與鄭文燦的「朱鄭之爭」。

沈富雄今也發文表示，「距離投票日還有94天，just for fun（純屬娛樂）」，他並預測明年總統選舉，蔡英文勝韓韓國瑜125萬票。另外，國會選舉部分，民進黨則會贏56席，國民黨48席，民眾黨7席，時代力量2席。

文章底下有不少韓粉質疑沈富雄的預測，崩潰留言「完全不準啦」、「沈大老，我在此也預言，你會再次失靈！」、「沈 富 雄 莫名其妙， 一 天 到 晚 亂 講 話 討 厭」、「請問這種預測是真把台灣人當白痴嗎？」、「越老越偏激，怕沒舞台？可以休息了」。

而韓國瑜競選辦公室發言人葉元之在三立《94要客訴 》節目表示，「沈大老也預測郭台銘一定會選，郭董後來也沒選」，他認為，民調起伏很正常，加上外界不是很滿意韓國瑜，當然民調就會比較低，因此韓在未來90幾天，重點就是要想辦法拉抬民調，而且「真正的民調是在投票當天」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法