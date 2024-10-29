擋總預算的在野黨是「奇美拉」？ 卓揆：仍有它善良的一面

行政院長卓榮泰。（記者劉信德攝）

2024/10/29 09:26

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院長卓榮泰昨公開他在立法院備詢時所攜帶的小物，其中有一個特別可愛的亮點，就是同仁送給他的「吉伊卡哇」的「小八」玩偶。卓榮泰說，隨身攜帶這個玩偶，是在提醒自己要更認真傾聽民意，為人民發聲。卓今（29日）赴立院報告前接受媒體聯訪，對於會否覺得阻擋「114年度中央政府總預算案」的在野陣營是「奇美拉」嗎？卓幽默表示，「奇美拉」和「小八」都會有它善良的一面。

紅遍日本、韓國、台灣、中國的動漫《吉伊卡哇》中，主角熊熊「吉伊卡哇」、貓貓「小八」、兔兔「烏薩奇」有著眾多觀眾喜愛。至於「奇美拉」則在故事中充當敵人的角色。

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立院今邀請卓榮泰率相關部會首長就「能源配比及電價政策」進行專案報告，並備質詢。卓榮泰於會前接受媒體聯訪，被問到是否認為阻擋總預算案的在野陣營是「奇美拉」時，卓表示，他通常都會比較關注和注意這些比較友好、善良的事情，「奇美拉」和「小八」都有它善良的一面，總有一天「奇美拉」和「小八」、都有可能變為「吉伊卡哇」，這樣大家都會非常和諧。

卓榮泰表示，國會和行政院的關係應該不會有不好的改變，若大家都在憲法精神和原理下，都遵照憲法精神和架構，這個憲政設計絕不會讓國內政局更不穩定，反倒是大家若遵守這個憲政規定，一切在這個架構下運作，應該朝正向、理性的方向前進才對，「我是比較抱持這樣的信心的。」

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