網提韓「逆轉三箭」要關回去？ 陳水扁批：不如學老蔣槍決我

2019-10-01 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在批踢踢上討論國民黨總統參選人韓國瑜逆轉勝的方法，提出「三隻箭」，第一箭就是把前總統陳水扁「關回去」，支持度馬上多5個百分點。陳水扁今日凌晨（1日）在臉書上發文，直言「韓國瑜是土皇帝嗎？」與其「抓回去關到起肖」，不如「君要扁死，扁不得不死」，學蔣中正直接硃筆一揮：「槍決可也」！

對於「逆轉勝三隻箭」的說法，陳水扁表示，他當立委沒有被韓國瑜打死，現在竟要把他關回去，而且要「關到起肖」。他批評，韓國瑜不知民主法治，也完全沒有憲法意識，難不成韓國瑜當選後要修改憲法，要法官依據總統的旨意，奉命審判？他說，縱使檢察官也不受總統直接指揮，否則馬英九愛將前檢察總長黃世銘也不會判罪下台。

陳水扁說，扁案是政治案件，從關押、延押、發監，戒醫、交保到二不、四不，無一不是政治考量與政治決定。馬英九政治追殺他是因為他的「一邊一國」和馬的「終極統一」，是完全沒有交集的兩條平行線。

陳水扁表示，馬英九何嘗不想「把阿扁關到死關到起肖」，不然怎會在他入獄第一關，要求脫褲檢查前面有無入珠，後面有無藏毒品紙條，極盡羞辱之能事！前2年禁止管理員與雜役等所有的人都不可以跟他講話。前4年都沒桌沒椅沒床，他只能趴在地上寫字度過。生病看診，從土城、龜山到南屯，經過3個監所怎麼那麼巧，都發生過嚴重的誤診病歷？

陳水扁痛批當時大大小小的誤診情況，包括2位精神科醫師都說他有精神疾病，法務部硬說沒有，如果沒有北榮確診並住院治療，否則他真的沒死也關到起肖。

陳水扁文末特別感謝，民間醫療小組陳順勝、郭正典、陳喬琪等醫師、北榮周元華、陳記得等醫師、麻豆新樓趙建銘醫師，一起救了他的健康。他感嘆，現在韓國瑜為了選舉，卻可能要了他的命。

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