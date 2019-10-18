我現在要出征！ 韓國瑜首支競選電視廣告今晚播出

2019-10-18 18:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天推出首發競選電視廣告，背景音樂就是日前他正式宣布請假參選時所吟唱的歌曲「我現在要出征」，韓陣營人士表示，廣告內容與訴求都十分簡單明瞭，就是韓國瑜「為自己出征」、「為台灣出征」。

這支影片全長30秒，將從今晚起在各電視頻道與網路播出，影片內容除了剪輯很少部分的韓國瑜畫面外，多數時間都是呈現各行各業的民眾，形塑百工百業挺韓印象。

影片最後還打出「從南方出發，重建台灣榮光」等標語，以及韓國瑜標榜的「台灣安全，人民有錢」口號。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法