韓國瑜週六台南造勢 民進黨團預告：抗議將遍地烽火

2019-10-18 17:03

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜週六、日將到台南造勢，週六行程一路由新營往南到永康及台南市區。台南市議會民進黨團今天召開記者會痛批韓國瑜是詐騙集團，台南人反對詐騙，拒絕韓國瑜，預告當天將遍地烽火，很多年輕朋友及民眾將會自己發起抗議，在沿路舉布條抗議，要讓韓國瑜知道台南人並不歡迎他。

韓國瑜週六上午將先到台南新營太子宮舉辦座談會，隨後前往北門南鯤鯓代天府、立委參選人李武龍、林燕祝競選總部、永康車站、保安車站、到安平永華路與青年座談，晚上則在水萍塭公園舉行造勢晚會。

台南市議會民進黨團今天下午召開記者會痛批韓國瑜是詐騙集團，並播放韓國瑜先前的跳票政見及「說謊實錄」，黨團成員並高呼「台南反詐騙，拒絕韓國瑜」。

黨團總召林宜瑾表示，韓國瑜的跳票政見及「說謊實錄」，大家看了一定感觸很深，也為高雄人感到憤怒與悲哀。韓國瑜請假迴避市政及議會監督，貌視市民的行徑，這完全是鋼鐵韓粉把他寵壞，讓他為所欲為。

林宜瑾表示，高雄的慘痛經驗，絕不能讓它在台南重演，請韓說清楚對中國的態度，如果韓連最基本的主權都沒辦法回答，面對這樣的候選人要來台南，相信台南人一定會很多有具體的行為抗議，特別是烽火遍地表達抗議，讓他的台南之旅處處受阻或「驚喜」。民進黨高雄黨團也會來台南分享高雄的痛苦經驗，讓台南人清楚認識韓國瑜，抵制韓國瑜。

書記長劉米山則批評韓國瑜是跳樑小丑，我們未來的元首能讓這樣的人擔任嗎？他們絕對會抵制他。議員李宗翰說，韓國瑜要來台南，根據網路上的留言，八成留言表示不歡迎，甚至有人說當天要離開新營。

林宜瑾強調，這是台南市民自己發起的抗議，很多年輕朋友及民眾將會在韓國瑜行程的沿路舉布條抗議，還有宣傳車喊話等，要讓韓國瑜知道台南人反對他的心聲。

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