我現在要出征！韓國瑜今宣布明起請假拚大選

2019-10-15 12:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天正式宣布，明起請假投入總統大選，將從南方出發，帶給全台灣、南台灣的誠懇溫暖，韓國瑜也當場獻唱軍歌，我現在要出征、我現在要出征.....」，代表個人心境。

韓國瑜今上午先主持市政會議，邀請前內政部長李鴻源為團隊演說，會議結束前，他簡單向全場官員表示即將請假投入選舉，請大家務必堅守崗位、繼續為市政打拚。

接著到行政中心一樓宣布請假事宜，現場有大批韓粉熱情相挺、高喊市長加油，韓國瑜在加油聲中、正式宣布明起請假、投入總統大選。

韓國瑜說，謝謝所有關心韓國瑜的海內外好友，今天在這裡正式宣布，明天開始請假，全心全力投入總統大選。

他指出，10個月來，市府團隊捲起袖子努力工作，與高雄市民通力合作、為建設高雄一起打拚，最感動的是全高雄上下，充滿一股奮發向上，脫胎換骨氣息，全台灣人都能感受到高雄新風貌。

他說，太多朋友勸他參選總統，不是要他放棄高雄，是要把溫暖與希望帶到全台灣，他充分了解，台灣人民這幾年過得很辛苦，世界上苦人不怕多，只怕得不到一絲絲的溫暖，只怕看不到一絲絲希望，而當今政府帶給人民什麼樣的溫暖與希望?大多數台灣人民是傷心跟失望的。

當前政府，只會大砍最守法最聽話的軍公教警消退休金跟薪水，欺負沒有反抗力的勞工跟農民、與庶民，一個政府只會講酸話、恐嚇人民我們，請問當今民進黨政府，帶給台灣人民什麼樣的希望?

坦白說，酸話講再多，都不可能使我們台灣壯大，批判再強，也都不可能使我們變得更強大，真正台灣人民強大起來，只有靠建設自己、壯大自己、朝正向發展，人生不就是如此嗎？

韓國瑜說，可不可以不到處挑釁，建立一個和平的環境，讓台灣成為民主繁榮典範，台灣有純潔善良的人民，勤奮安定的社會，為什麼不一起努力來建設更美好的家園？

韓國瑜說，從今天開始，將會帶著溫暖與希望，從南方出發，重建台灣的榮光，重建中華民國光榮。

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