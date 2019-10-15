放韓假》綠委精算：韓國瑜恐是首位請假「請到扣薪」市長

2019-10-15 12:17

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜近日傳出將請假3個月衝刺總統選戰，對此立法院民進黨團稍早召開記者會指出，韓的年假與不扣薪事假分別有14天、7天，總共21天，而韓已經請了其中5天又8小時，若再請3個月，恐怕是史上首位「請到扣薪」的市長，請韓依規定辦理，並說清楚自己是要留職停薪或乾脆辭職，同時也請向高雄市民道歉。

民進黨團書記長李俊俋今指出，韓國瑜的年假有14天，不扣薪事假有7天，總共21天，但他7天年假已經請了5天又6小時，事假也請了2小時，總共已請假5天又8小時，「你的假只有21天卻要請3個月，那就依照規則扣薪水，我們還是希望他回歸市政，不然就乾脆辭一辭！」

李俊俋並以前新北市長朱立倫為例，指朱在2015跟2016年都有請假拚選舉，因朱先前擔任過行政院副院長、桃園市長等職務，年資較長，因此2015年跟2016年分別有62天跟30天假，而朱合計只請了64天，事後還自認請假期間不應領市民薪水而捐出60萬元，「我們不知道韓要不要比照辦理，還是錢真的對你來說這麼重要？」

李俊俋強調，韓國瑜上任市長不到4個月就宣布參選總統，接下來還要再請假3個月，寒假比別人暑假還長，並藉此規避高雄市議會總質詢與定期會，「哪一個老闆會讓他這樣請假？高雄市民能夠接受嗎？市議會能夠接受嗎？這才是真正的問題！」

對於韓辦稱韓國瑜請假期間不會支領特別費，李俊俋則表示，特別費從來都不是用領的，必須憑單據領取而非市長的口袋錢。

民進黨團幹事長管碧玲指出，李佳芬曾說1天要跑9個行程，實在忙不過來，原因就是因為韓國瑜參選的正當性不足，他從宣布參選開始就備受高雄鄉親譴責，大家對他非常失望，甚至有被欺騙的感覺，他才需要這樣遮遮掩掩地請太太幫忙跑行程。

管碧玲表示，根據目前了解，韓國瑜大概會是史上第一個請假請到要扣薪的市長，而他居然還要蔡總統比照請假，「你拋棄高雄，總統也得拋棄台灣？我們無法接受！管碧玲強調，韓國瑜在這場選舉中完全沒有正當性，至少應該先道歉再請假。

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