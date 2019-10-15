確定放韓假！高雄市長韓國瑜宣布請假 明起投入總統大選

各位朋友，大家好：

今天是一個重要的日子，我在這裡鄭重宣佈：從明天（16日）開始，我將請假，全力投入總統大選。

這幾個月來，我們的市府團隊，捲起袖子，努力工作，和市民通力合作，為建設新高雄打拼。讓我最感動的是，全高雄上上下下，充滿一股奮發向上，脫胎換骨的氣息，我們很快看到高雄的新風貌。

這種充滿希望與奮鬥的氣息，感染了很多朋友。他們喜歡來高雄，就是想要感受這種溫暖、勇氣和希望。許多朋友勸我去參選總統，不是要我放棄高雄，而是要把溫暖與希望，帶到全台灣。

我深深了解，這幾年大家都活得辛苦了。世上的苦人不怕苦，只怕得不到一絲溫暖、只怕看不到一點希望。而我們當今政府，帶給人民什麼溫暖？帶給人民什麼希望？

這個政府，只會大砍最守法、最聽話的軍公教警消的退休金和薪水，欺負沒有反抗能力的工人和農民。一個政府最後只會講酸話、恐嚇人民，請問人民有什麼希望？

坦然說，酸話再多，都不能使我們壯大；批判再強，都不會使我們變強。真正能使台灣強大起來的，只有建設自己，壯大自己，朝正向發展。人生何曾不是這樣？我們可以不要到處挑釁，建立和平環境，讓台灣成為民主繁榮的典範。台灣有純樸善良的人民，勤奮安定的社會，為什麼不一起努力，建設美好家園？

今天，我們從南方出發，是為了把南方的精神，帶給全台灣。南方是純樸的、勇敢的、勤懇的、溫暖的。我們會腳踏實地，一步一腳印；我們要互相友愛，團結更多的人，為了建設充滿溫暖與希望、真正民主與繁榮的台灣，一起奮鬥、努力。

從今天開始，我們帶著溫暖與希望，從南方出發，重建台灣的榮光。